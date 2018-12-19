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Минобороны Британии готово поддержать Brexit штыками армии
19 декабря 2018, 17:09 • 57 • В мире
Озвученные в Лондоне планы привести в состояние повышенной готовности регулярную армию и резервистов в связи с перспективой «жёсткого» выхода Британии из ЕС направлены, прежде всего, против парламентариев, чтобы заставить их поддержать «мягкий» Brexit премьера Мэй
Автор:
Латышев Сергей
Британские парламентарии оказались объектом беспрецедентной кампании запугивания со стороны собственного правительства. Как сообщил официальный представитель канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, правительство начало полномасштабную подготовку к выходу Британии из Евросоюза без итогового соглашения, реализуя «в полной мере» все имеющиеся на этот счёт экстренные планы. Представитель кабинета министров добавил, что хотя «правительство уверено в том, что выход из ЕС с заключённым соглашением является наиболее вероятным сценарием, бизнесу и гражданам рекомендуется готовиться к Brexit без соглашения».
Было также озвучено обещание выпустить специальное 100-страничное пособие для компаний, в котором будут даны рекомендации для бизнеса, как вести дела в условиях «жёсткого» Brexit. Представителям бизнеса будут направлены 80 тысяч информационных писем с целью подготовки к складывающейся ситуации. Широкую общественность проинформируют, как будут тратиться несколько миллиардов фунтов стерлингов, выделенных на случай ЧС.
Пугая британцев тяжёлыми последствиями неупорядоченного Brexit, правительство пообещало зарезервировать места для грузов с продовольствием и медикаментами на паромных линиях из Европы, чтобы британцы нормально питались и не испытывали недостатка в лекарствах.
Однако всех «переплюнул» в запугивании британцев, причём в первую очередь парламентариев, от которых зависит, состоится Brexit или нет, и если да, то какой, верный соратник Мэй, министр обороны Гэвин Уильямсон. Глава оборонного ведомства, предложивший однажды России «заткнуться и отойти в сторону», заявил в парламенте: «Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств и приведём в состояние повышенной готовности 3,5 тысячи военнослужащих - как из состава регулярных сил, так и резервистов, чтобы оказать поддержку любому ведомству в любой ситуации».
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