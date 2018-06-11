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Минобороны: Боевики в Сирии готовят имитацию химической атаки, чтобы дать повод США для нового удара

11 июня 2018, 19:24  •  47 • В России

Запад уже давно не чурается мухлевать с новостями о положении дел в Сирии, чтобы нанести удар по этой богоспасаемой земле. Так в апреле “Белые каски” распространили сообщения о "химической атаке" на город Дума. После этого американцы вместе со своими союзниками нанесли ракетный удар по Сирии. На деле оказалось, что никакого применения химического оружия не было - западные общественники показали всему миру постановку.

Теперь эту схему хотят провернуть вновь. Сирийские боевики и силы спецопераций США готовят провокацию против сил Башара Асада. Химатаку по мирному населению хотят разыграть в Дейр-эз-Зор. Для этого в провинцию Хакль Аль-Джафра уже завезены баллоны с хлором.

- Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата, - рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также Минобороны предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии.

- Конашенков знает, что говорит. Ну а такие действия Запада не должны мир удивлять - они игнорируют здравый смысл, - рассказал “КПчлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. - В Думе разыгрывалась химатака, которой нет: нет доказательств, нет ее признаков. Но на это никто не обращает внимание. Зато всему миру показывают спектакль, как люди поливают друг друга водой. Потом американцы наносят удар. Тут преследуется несколько целей: отстрел старых боеприпасов, испытание новых, запугивание соответствующих структур. А еще для Трампа сегодня важен имидж сильного, ответственного и непреклонного президента, который правит миром. И такая методика станет системой. Очень важно, что мы всех заранее предупреждаем об этой провокации.

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