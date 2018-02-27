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Минобороны бьет тревогу: Проамериканские боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты
27 февраля 2018, 14:24 • 112 • Политика
Обстрел гуманитарного коридора в Восточной Гуте препятствует выходу мирных жителей, заявили в Минобороны России.
Начальник группы контроля зоны деэскалации № 3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков в ходе брифинга во вторник, 27 февраля, сообщил, что мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска из-за непрекращающихся минометных обстрелов гуманитарного коридора.
Обстрел, по словам генерала, ведется в районе поселения Вафидин. Гуманитарный коридор был открыт сегодня по итогам достижения договоренностей на уровне Совета Безопасности ООН. Однако пока воспользоваться им никто не может.
Напомним, ранее сообщалось, что в районе Восточной Гуты действуют, в большинстве своем, представители так называемой "умеренной оппозиции", поддерживаемые коалицией во главе с США. Оказать влияние на боевиков страны Запада, по всей видимости, не могут. Или не хотят.
Добавим, Россия ранее созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте. По итогам заседания была принята резолюция о прекращении огня.
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