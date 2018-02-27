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Минобороны бьет тревогу: Проамериканские боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты

27 февраля 2018, 14:24  •  112 • Политика
Обстрел гуманитарного коридора в Восточной Гуте препятствует выходу мирных жителей, заявили в Минобороны России.
Начальник группы контроля зоны деэскалации № 3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков в ходе брифинга во вторник, 27 февраля, сообщил, что мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска из-за непрекращающихся минометных обстрелов гуманитарного коридора.
Обстрел, по словам генерала, ведется в районе поселения Вафидин. Гуманитарный коридор был открыт сегодня по итогам достижения договоренностей на уровне Совета Безопасности ООН. Однако пока воспользоваться им никто не может.
"В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков и ни одного мирного жителя не вышло", - говорит Виктор Паньков.
Напомним, ранее сообщалось, что в районе Восточной Гуты действуют, в большинстве своем, представители так называемой "умеренной оппозиции", поддерживаемые коалицией во главе с США. Оказать влияние на боевиков страны Запада, по всей видимости, не могут. Или не хотят.
Добавим, Россия ранее созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте. По итогам заседания была принята резолюция о прекращении огня.

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