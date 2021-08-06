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Минобороны Белоруссии предложило CNN экскурсию в "лагерь для политзаключённых"
06 августа 2021, 21:50 • 114 • Политика
Минобороны Белоруссии ответило на сюжет CNN про "лагерь для политзаключённых". Военные рассказали, что там находится на самом деле, и предложили американским журналистам экскурсию.
В Министерстве обороны Белоруссии официально опровергли фейк CNN о том, что под Минском находится лагерь для политических заключённых. Журналистов даже пригласили на экскурсию по так называемому белорусскому концлагерю.
Речь идёт о сюжете CNN, в котором утверждалось, будто бы в 85 километрах от Минска находится "концлагерь для политзаключённых". В качестве доказательств показана обнесённая забором территория и табличка с надписью: "Посторонним вход воспрещён".
- опровергли фейк в Минобороны Белоруссии.
В ведомстве добавили, что данная военная часть находится там с 1950-х годов и все местные жители, включая детей, о ней прекрасно знают. В этой связи Минобороны Белоруссии указало на сомнительность источников американского издания, рассказавшего сказки про "концлагерь для политзаключённых". Также отмечено, что по каким-то причинам табличка "Военная часть" осталась за кадром сюжета CNN.
- сказали в военном ведомстве Белоруссии.
Минобороны пригласило CNN ещё раз приехать на место и уже более внимательно рассмотреть территорию.
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