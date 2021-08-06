Минобороны Белоруссии предложило CNN экскурсию в "лагерь для политзаключённых"

Минобороны Белоруссии ответило на сюжет CNN про "лагерь для политзаключённых". Военные рассказали, что там находится на самом деле, и предложили американским журналистам экскурсию.

В Министерстве обороны Белоруссии официально опровергли фейк CNN о том, что под Минском находится лагерь для политических заключённых. Журналистов даже пригласили на экскурсию по так называемому белорусскому концлагерю.

Речь идёт о сюжете CNN, в котором утверждалось, будто бы в 85 километрах от Минска находится "концлагерь для политзаключённых". В качестве доказательств показана обнесённая забором территория и табличка с надписью: "Посторонним вход воспрещён".

Возможным тюремным лагерем, построенным внутри Беларуси для политических заключённых" назвали журналисты CNN территорию воинской части - 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил,

- опровергли фейк в Минобороны Белоруссии.

В ведомстве добавили, что данная военная часть находится там с 1950-х годов и все местные жители, включая детей, о ней прекрасно знают. В этой связи Минобороны Белоруссии указало на сомнительность источников американского издания, рассказавшего сказки про "концлагерь для политзаключённых". Также отмечено, что по каким-то причинам табличка "Военная часть" осталась за кадром сюжета CNN.

Здесь хранятся образцы радиотехнических войск, ПВО, ЗРВ. Система охраны у нас современная, камеры по периметру, которые выведены на пульт. Периметр освещается. На заборе есть предупреждающие таблицы,

- сказали в военном ведомстве Белоруссии.

Минобороны пригласило CNN ещё раз приехать на место и уже более внимательно рассмотреть территорию.