Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

Минобороны Белоруссии назвало "подготовкой к войне" развертывание НАТО у границ

19 ноября 2021, 20:55  •  115 • Политика
Фото: Sebastian Willnow / dpa / www.globallookpress.com
Министр заявил, что происходящие события напоминают ему преддверие Великой Отечественной
Наращивание сил Североатлантического альянса у белорусских границ вместе с усилением военного присутствия Польши в регионе можно расценивать в качестве комплексных мероприятий по "подготовке к войне". Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Виктор Хренин.
Глава оборонного ведомства заявил, что описанные факторы вызывают у Минска настороженность. Министр уверен, что речь идет о мероприятиях по подготовке к масштабным военным действиям. Однако причин для подобных действий со стороны Запада не понимает.
Хренин объяснил, что белорусская сторона не адресует никому угроз. Запад же апеллирует к "российской агрессии", хотя Москва также не собирается ни на кого нападать. Распространение подобной информации, указал министр, призвано оправдать перед населением западных государств милитаризацию.
Глава оборонного ведомства отметил, что в сложившейся ситуации непросто дать исчерпывающий прогноз по поводу дальнейшего развития событий. Однако текущее положение напоминает те эпизоды, которые имели место быть в преддверии Великой Отечественной войны.
"Боюсь, не происходит ли сейчас то же самое. Не переживаем ли мы одну из стадий подготовки", – признался Хренин.
Министр обороны подчеркнул, что военно-учебные маневры Белорусии и Российской Федерации не вредят соседям. Армии "должны тренироваться", а потому личному составу необходима соответствующая выучка, заявил он в интервью для "Аль-Джазиры".
Ранее бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что Западу необходимо добиться отставки Лукашенко и подарить ему виллу на Ривьере.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





115
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 04:00
Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 14:05
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
14 ноября 2021, 15:30
Страшная месть белорусского президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.