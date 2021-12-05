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Минобороны Белоруссии бьет тревогу из-за действий Украины

05 декабря 2021, 17:20  •  282 • Политика
Фото: pixabay.com
Украинскому военному атташе вручили ноту протеста
В минувшую субботу Минск сообщил о нарушении белорусско-украинской границы военным вертолетом Ми-8, который принадлежит Украине. Из-за произошедшего инцидента военного атташе при Посольстве Украины вызвали в Минобороны Белоруссии – ему вручили ноту протеста. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", – указывается в сообщении. 
В Минобороны сообщили, что атташе были приведены факты, "свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности". Также ему указали на участившиеся военные учения на границе украинской стороной на фоне усиления обвинительной риторики в отношении Белоруссии. 
"Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", – заключили в ведомстве. 
Напомним, 4 декабря украинский вертолет Ми-8 пересек белорусскую границу в районе населенного пункта Новая Рудня. На высоте около ста метров он продвинулся на километр внутрь страны. Инцидент произошел во время военных учений Украины на приграничной территории. 

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