Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Спасибо за рекламу, ждем в гости»: американцы вводят санкции против крымских са...
«Надо взять, пригодится»: Назарбаев подарил Путину кнут для наведения порядка
«Из СИЗО с Надеждой»: Арестованная Савченко готовится биться с Порошенко за голо...
Новые санкции США против крымских санаториев назвали "танцами с бубном"
Главная / Политика

Минобороны Австрии обвинило отставного офицера в шпионаже в пользу России

09 ноября 2018, 14:54  •  87 • Политика
Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил в пятницу, что служба военной контрразведки страны раскрыла с международной помощью якобы имевший место случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке, который, как утверждается, с 1990-х годов передавал России документы.
Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки обвиняет в шпионаже бывшего офицера австрийской армии. В министерстве считают, что с 1990-х годов он передавал секретные документы России. По словам Бауэра, расследованием занимались совместно с международными партнерами.
По факту заведено дело, добавил представитель оборонного ведомства.
В то же время газета "Кронен цайтунг" ранее сообщала, дело возбуждено в отношении 70-летнего отставника. Со ссылкой на источники писали, что российской военной разведке он якобы передавал сведения о "миграционном кризисе", а также "австрийской военной авиации", кроме того, предметом передачи будто бы стали сведения об "артиллерийских системах".
Источник издания говорит, что услуги шпиона были платными - указывается сумма в 300 тысяч евро. Предполагается, что наказание за шпионаж может составить два года тюремного заключения.
Никакие документальные доказательства сотрудничества фигуранта с российской разведкой не представлены. В Минобороны России пока не комментировали произошедшее. В МИД России также не давали официальные комментарии. В то же время журналисты сообщают, что атташе России будет вызван в Минобороны Австрии по указанному вопросу. Кстати, Бауэр об этом не говорит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
09 ноября 2018, 14:54
«Монетизация голодовки»: Режиссёр-террорист Сенцов ставит пьесу и пишет книгу о себе - ФСИН
08 ноября 2018, 22:39
Россия ответит на санкции США зеркально, но не в экономике - Косачев
09 ноября 2018, 05:09
Могерини призвала Сербию и Косово удерживаться от конфликтов ради грядущего вступления в ЕС

08 ноября 2018, 19:24
Не пенсии, а свалки и грабеж: Из-за чего протестует народ России
09 ноября 2018, 14:54
Минобороны Австрии обвинило отставного офицера в шпионаже в пользу России
09 ноября 2018, 14:54
«Наша сила не только в армии и в экономике»: Порошенко заявил о мощи Украины
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 ноября 2018, 03:24
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингу...
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия ...
09 ноября 2018, 01:39
В КС Украины признали законной отмену пособия по уходу за ребёнком
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
06 ноября 2018, 00:56
Мы знаем, кто заказал Гандзюк
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
06 ноября 2018, 15:24
Власть России объявила народу войну
05 ноября 2018, 10:09
Киев промахнулся. Вместо России «наказаны» Голландия, Либерия, Сингапур и Бельгия
06 ноября 2018, 23:24
Старшеклассники в Киеве уже планируют поступать в вузы Донецка — там учат на русском
05 ноября 2018, 06:54
«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.