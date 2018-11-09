Минобороны Австрии обвинило отставного офицера в шпионаже в пользу России

Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил в пятницу, что служба военной контрразведки страны раскрыла с международной помощью якобы имевший место случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке, который, как утверждается, с 1990-х годов передавал России документы.

Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки обвиняет в шпионаже бывшего офицера австрийской армии. В министерстве считают, что с 1990-х годов он передавал секретные документы России. По словам Бауэра, расследованием занимались совместно с международными партнерами.

По факту заведено дело, добавил представитель оборонного ведомства.

В то же время газета "Кронен цайтунг" ранее сообщала, дело возбуждено в отношении 70-летнего отставника. Со ссылкой на источники писали, что российской военной разведке он якобы передавал сведения о "миграционном кризисе", а также "австрийской военной авиации", кроме того, предметом передачи будто бы стали сведения об "артиллерийских системах".

Источник издания говорит, что услуги шпиона были платными - указывается сумма в 300 тысяч евро. Предполагается, что наказание за шпионаж может составить два года тюремного заключения.

Никакие документальные доказательства сотрудничества фигуранта с российской разведкой не представлены. В Минобороны России пока не комментировали произошедшее. В МИД России также не давали официальные комментарии. В то же время журналисты сообщают, что атташе России будет вызван в Минобороны Австрии по указанному вопросу. Кстати, Бауэр об этом не говорит.