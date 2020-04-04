Минобороны 11 самолетами перебросило на Балканы группу российских медиков

Каждый транспортный Ил-76 с оборудованием и специалистами на борту в воздушном пространстве Сербии встречали и сопровождали истребители МиГ-29 ВВС и войск ПВО республики. Это дань уважения российским военным, которые в очередной раз пришли на помощь братскому народу. Здесь еще живут воспоминания о том, как наши десантники в 1999 году дерзко заняли аэродром «Слатина» в Приштине, не дав НАТО перебросить силы и развернуть наземную операцию в Косово. Поэтому к россиянам, особенно в форме, здесь отношение особое.

Каждый транспортный Ил-76 с оборудованием и специалистами на борту в воздушном пространстве Сербии встречали и сопровождали истребители МиГ-29 ВВС и войск ПВО республики.Фото: Минобороны РФ

Поэтому и встречали на аэродроме «Батайница», что под Белградом, как дорогих гостей премьер-министр Республики Сербия Ана Брнабич министр обороны страны Александр Вулин, начальник генштаба Республики Милан Мойсилович и замминистра обороны Милан Ранкович. Кто-то приветствовал наших офицеров рукопожатием в перчатках, кто-то без них. Однако, все встречающие были в масках. Как, впрочем, и российские военные. Всего в республику было переброшено 11 самолетов с оборудованием и личным составом.

Премьер-министр Сербии поблагодарил за предоставленную помощь нашу странуФото: Минобороны РФ

- Мы очень благодарны Российской Федерации за ту помощь, которую она оказывает, - заверил Александр Вулин на церемонии торжественной встречи прямо на летном поле, на фоне раскинувших свои мощные крылья «илов». - Это сотрудничество показывает, что теперь Сербия никогда не будет одна. Президенты Александр Вучич и Владимир Путин действительно подружились, и в этой тяжелой ситуации, когда COVID-19 охватил весь мир, Россия помогает именно Сербии. Полезные ресурсы, которые Москва могла бы использовать у себя дома, отдала Сербии, чтобы мы могли побороть эту болезнь.

- Нам очень нужна эта помощь. Она прибыла в самый тяжелый момент борьбы с COVID-19, в день когда мы начали пятую неделю войны с инфекцией, - призналась Ана Брнабич. - Тот факт, что вы приехали так быстро и откликнулись на призыв президента Вучича, для нас многое значит. Хочу передать всем россиянам большое спасибо за то, что обеспечиваете нас медицинским оборудованием, врачами и специалистами. Теперь у нас есть все для борьбы с вирусом.

Всего в Сербию прилетели 87 военнослужащих и 16 единиц военной техники.Фото: Минобороны РФ

Набор средств, переброшенный в Сербию, почти аналогичный тому, что работает сейчас в Италии. Восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием, а отряд экспертов вирусологов, специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), заточенный под дезинфекцию всего и вся. Причем последние прилетели не только со своими комплексами анализа патогенных материалов а также комплексами аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений, но и с необходимым запасом дезинфектантов.

Мишустин не исключил худшего сценария по коронавирусу Кто-то приветствовал наших офицеров рукопожатием в перчатках, кто-то без них. Однако, все встречающие были в масках.Фото: Минобороны РФ

Всего в Сербию прилетели 87 военнослужащих и 16 единиц военной техники. На предварительных консультациях россиянам предложено использовать свои врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка – Белград, Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда. Специалисты войск РХБЗ Минобороны России могут быть задействованы для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих.