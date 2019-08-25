Минное море: какой может быть война России и США

Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.

Аналитик даже составил предположение о том, как будут выглядеть гипотетические действия военно-морских сил двух стран в этом регионе.

«В водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остаются не менее 18 тыс. мин после Второй мировой войны. Они лежат где-то на дне и ждут своего часа. Нетрудно представить войну между США и Россией, если на учениях затонет одно из американских судов, подорванное на такой мине», — отметил американский эксперт.

Этот материал вызвал бурную реакцию в отечественных СМИ, однако в основном с эмоциональной стороны: «этого не может быть, поскольку этого не может быть никогда».

Мины по курсу

Для начала стоит вспомнить, были ли ранее подрывы американских кораблей на минах в водах мирового океана и к чему в конечном итоге привели подобные инциденты.

4 апреля 1988 года в Персидском заливе в 65 милях к востоку от Бахрейна подорвался на иранской мине американский ракетный фрегат USS Samuel B. Roberts. Причем этот корабль подорвался на якорной гальвано-ударной мине, принятой на вооружение российского императорского флота еще в 1908 году. Тип взрывчатого вещества — тротил, масса заряда — 115 кг. Конструкция этой мины оказалась настолько удачной, что после незначительной модернизации в 1939 году — под шифром «образца 1908/39 гг.» — она оставалась на вооружении отечественного флота вплоть до середины 1960-х годов. То есть это была не то, чтобы старая мина, а просто совершенно архаичный образец подобного вооружения — шар с пятью рогами. Просто удивительно, почему американские моряки тогда не смогли своевременно обнаружить и нейтрализовать ее.

Более того, в районе подрыва USS Samuel B. Roberts были вытралены еще несколько мин. Маркировка боеприпасов однозначно указала на Иран. Американцы решили провести ответную операцию — «Praying Mantis» («Богомол»).

В течение дня авианосная ударная группа во главе с атомным «Энтерпрайзом» вела боевые действия с двумя иранскими фрегатами водоизмещением 1500 тонн каждый, тремя лодками и двумя нефтяными платформами. Американцам удалось потопить один ракетный катер и фрегат «Саханд», пораженный тремя противокорабельными ракетами «Гарпун» и четырьмя 454-кг управляемыми бомбами.

Второй иранский фрегат одолеть так и не удалось.

В то же время из-за подрыва на иранской мине фрегата USS Samuel B. Roberts крупномасштабная война между США и Ираном все-таки так и не началась. Соединенным Штатам хватило тогда сдержанности, и Вашингтон не ввязался в вооруженный конфликт, который мог бы привести к непредсказуемым последствиям на всем Ближнем и Среднем Востоке.

Ранее в том же Персидском заливе произошел инцидент с фрегатом ВМС США «Старк». Это случилось во время ирано-иракской войны. 17 мая 1987 года самолет «Мираж F1» иракских ВВС по ошибке атаковал двумя противокорабельными ракетами «Экзосет» AM.39» американский фрегат USS Stark (FFG-31). В результате попадания противокорабельной ракеты (ПКР) возник пожар, корабль получил тяжелые повреждения, 37 военных моряков погибли и 21 были ранены.

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Только полный штиль в заливе и отсутствие повторных атак противника позволили американцам спасти фрегат и отбуксировать его в ближайший порт в Бахрейн.

Иракское правительство впоследствии принесло извинения, которые были приняты американской стороной.

Это был первый в истории случай успешной атаки ПКР корабля ВМС США.

И вновь Соединенные Штаты воздержались от ответных действий в отношении Багдада, хотя, казалось бы, соотношение сил и средств было однозначно в пользу США, и исход войны между Вашингтоном и Багдадом был бы в этом случае предрешен (как это произошло несколько позже, в 1991 году).

Подрывались на минах в Персидском заливе и другие корабли ВМС США. В частности, во время войны в заливе в 1991 году на мине «Манта» итальянского производства, стоявшей на вооружении ВМС Ирака, подорвался американский крейсер УРО «Принстон» (USS Princeton, CG-59) типа «Тикондерога».

Но к каким-либо катастрофам глобального характера эти случаи в конечном итоге тогда так и не привели.

Таким образом, предположение американского аналитика Лайла Голдштейна о развязывании войны между США и Россией из-за случайного подрыва на мине в Черном море американского корабля кажется несколько легковесным. Тем более, речь идет о возможном конфликте между ядерными державами.

Сценарий битвы

А вот в чем профессор-исследователь не ошибается, так это в том, что в случае возникновения такого конфликта силы НАТО в Черном море будут уничтожены в первые же часы войны.

Но это произойдет не совсем по тому сценарием, который красочно описал Голдштейн. Корабли ВМС НАТО пойдут на дно не столько в результате «ударов мощных российских дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных комплексов или смертоносных российских ракетных катеров», хотя, разумеется, и этого исключать нельзя, а в результате действий российской авиации.

Еще со времен Второй Мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может. Без поддержки с воздуха корабли обречены на поражение, кто бы и какие силы не ввел бы в Черное море. А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Поэтому любые разговоры о каких-либо коалициях в водах Черного моря по большому счету лишены смысла. Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же она в самые короткие сроки может быть значительно усилена.

Ситуация в настоящее время выглядит следующим образом — на Черном море будет господствовать либо российская авиация, либо вообще никакая.

К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство. Акватория Черного моря весьма ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»).

К этому следует добавить береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

То есть в зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск этого флота находится практически все Черное море. И появляться там вражеским судам сегодня практически самоубийственно.

Напомним, что в мирное время корабли НАТО в Черном море могут находиться в соответствии с положениями конвенции Монтре от 1936 года. Именно этот документ определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

В соответствии с ней торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и тоннажу. Также корабли других государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).