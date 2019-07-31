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Минкультуры Украины: никакой УПЦ КП не существует

31 июля 2019, 19:54  •  49 • В России

Министерство культуры Украины объявило, что на территории страны стало на одну секту меньше. А именно - перестала существовать Украинская православная церковь Киевского патриархата (на самом деле – секта, не признанная каноническими православными конфессиями). Ее глава, самозваный патриарх Филарет (в миру – Денисенко) дошел до крайней степени печали. Его борьба против порожденной им же, вместе с бывшим главой государства Петром Порошенко, новой раскольничьей конфессии – ПЦУ – завершилась полным провалом.

Вот уже несколько месяцев, с тех пор, как Филарет узнал, что Порошенко вместе с патриархом из Стамбула Варфоломеем, жестоко «накололи» его, лишив всех рычагов управления (в том числе, и финансами) новой секты ПЦУ и отдав их своему ставленнику Епифанию, воспылал жаждой справедливости. И начал борьбу за восстановление своей УПЦ КП. Дескать, нас обманули, обещали одно, а дали другое, томос подменили, за взятки вербовали своих сторонников, и, вообще, голосовали мы за совсем другое, так что верните все назад, «люди, мол мы туточки не местные, поможите нам, черти добрые».

Но все усилия – коту под хвост. Машина государственная была запущена и просто так ее не остановит. На все мольбы Филарета ответило Министерство культуры Украины.

- На основании решений поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратило свою деятельность, - разъяснили в Минкульте и пояснили, что деятельность УПЦ КП прекращена в связи с ее присоединением к ПЦУ. – А все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ.

Времени у Филарета практически не осталось. И он обратился за помощью к новому президенту Владимиру Зеленскому.

- Министерство юстиции с 29.07.2019 года, начало процесс ликвидациии Украинской православной церкви Киевского патриархата и лишение права юридического лица Киевской патриархии УПЦ Киевского патриархата на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной церкви Украины, - обрисовал он ужасающую картину и взмолился о помощи.

А Зеленский, что Зеленский? Зеленский уже призывал предстоятелей украинских так называемых церквей к диалогу ради объединения верующих и ликвидации раскола. Совсем в духе кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» И вряд ли отреагирует иначе и впредь.

С тем же успехом Филарет мог бы тоже этот мультфильм посмотреть.

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