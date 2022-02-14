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Минкультуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям

14 февраля 2022, 14:05  •  155 • Политика
Министерство культуры РФ приостановило обсуждение проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», разработанного Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Институтом наследия). Такое решение было принято после волны критики по поводу данного документа, сообщили 14 февраля в пресс-службе ведомства.
«Минкультуры России приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в действующей редакции. <…> В обществе, в профессиональной среде прозвучало множество и критических замечаний», — говорится в сообщении.
В связи с этим, отмечает пресс-служба ведомства, планируется поиск новых подходов к разработке данного проекта, «позволяющие объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков»
В ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, поступило 1 479 отзывов. За поддержку проголосовало 100 760 пользователей портала, а против проголосовали 78 928 человек, уточнили в ведомстве.
По поводу проекта с открытым письмом к Минкультуры обратилось более 30 российских кинематографистов, отмечает ТАСС. По их мнению, принятие документа в предложенном варианте может принести вред культуре.
Проект документа был опубликован для общественного обсуждения в декабре 2021 года. В пояснительной записке к нему сообщалось, что документ разработан в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной указом президента России Владимира Путина летом 2021 года.
В текущем варианте документ относил к числу традиционных ценностей жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, историческую память и преемственность поколений, единство народов России. По мнению авторов проекта, если не придерживаться вышеуказанных ценностей, то в России может развиться культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности и снижение патриотизма.
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