Минкультуры пообещало разобраться со всеми кинотеатрами, где показывают "Смерть Сталина"

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Ведомство проверит показ скандального фильма и накажет кинотеатр.

Министерство культуры накажет российские кинотеатры, которые будут осуществлять показ снятого с проката фильма "Смерть Сталина". Такой информацией поделились в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Москве кинотеатр "Пионер" наплевал на запрет и провел кинопоказ фильма "Смерть Сталина". Прокатное удостоверение кинокартины было отозвано во вторник 23 января, а показ скандального фильма прошел в четверг 25 января. Теперь Минкультуры проводит в кинотеатре проверку по поводу случившегося.

Напомним, что у фильма "Смерть Сталина" отобрали прокатное удостоверение после того, как общественность возмутилась отвратительным содержанием картины. Так называемая комедия поливает грязью известных исторических личностей и издевается над русской историей.