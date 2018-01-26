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Минкультуры пообещало разобраться со всеми кинотеатрами, где показывают "Смерть Сталина"

26 января 2018, 02:09  •  100 • Политика
Ведомство проверит показ скандального фильма и накажет кинотеатр.
Министерство культуры накажет российские кинотеатры, которые будут осуществлять показ снятого с проката фильма "Смерть Сталина". Такой информацией поделились в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в Москве кинотеатр "Пионер" наплевал на запрет и провел кинопоказ фильма "Смерть Сталина". Прокатное удостоверение кинокартины было отозвано во вторник 23 января, а показ скандального фильма прошел в четверг 25 января. Теперь Минкультуры проводит в кинотеатре проверку по поводу случившегося.
Напомним, что у фильма "Смерть Сталина" отобрали прокатное удостоверение после того, как общественность возмутилась отвратительным содержанием картины. Так называемая комедия поливает грязью известных исторических личностей и издевается над русской историей.

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