Минкульт Украины вычеркнул одно имя из "чёрного списка". "Помилована" Екатерина Варнава

Украинский Минкульт отредактировал перечень людей, "представляющих угрозу национальной безопасности". Информация об изменениях появилась на портале ведомства.

Там отмечается, что из перечня убрали ведущую, звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву. Данное решение было принято в связи с соответствующими рекомендациями СБУ.

Перечень обновлён… Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна, - говорится в сообщении министерства.

При этом информации о причинах такого решения не приводится. Напомним, телеведущая угодила в "чёрный список" украинского ведомства в марте прошлого года.

Между тем в феврале 2020-го украинский "Новый канал" обратился в суд с иском к Службе безопасности и министерству культуры страны. Представители канала потребовали исключить Варнаву из перечня людей, "представляющих угрозу нацбезопасности".