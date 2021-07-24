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Минкульт Украины нелепо объяснился за новые санкции против России

24 июля 2021, 16:40  •  169 • Политика
Министр культуры Украины Александр Ткаченко нелепо объяснился за новые санкции против России. Своё заявление он разместил в Telegram.
Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против бизнеса богатейшей женщины России - основателя и гендиректора интернет-магазина Wildberries, бизнесвумен Татьяны Бакальчук.
По словам Ткаченко, санкции были введены ввиду того, что Wildberries якобы занимается "продажей пропаганды".
"Ретейл с РФ, [который] в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать на Украине", - оправдался министр за новые санкции, уточнив, что речь идёт о Wildberries.
Ткаченко также поблагодарил Зеленского за такое решение и добавил, что таким образом "украинское информационное пространство очищается от российской экспансии".

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