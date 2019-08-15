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Минкульт отозвал иск к Пирумову на 160 млн рублей по "делу реставраторов"
15 августа 2019, 09:24 • 104 • Политика
Адвокат бывшего замминистра Григория Пирумова Александр Сергеев заявил, что иск к его клиенту на сумму 160 миллионов рублей был отозван.
Минкультуры больше не требует от бывшего замминистра Григория Пирумова 160 миллионов рублей. Как заявил адвокат ключевого фигуранта "дела реставраторов", иск на 160 миллионов рублей был отозван.
По его словам, причиной отзыва искового заявления стало полное погашение требуемой суммы.
"Иск Минкульта на 160 миллионов рублей отозван, естественно, отозван, потому что ущерб погашен в полном объеме", - приводит "РИА Новости" слова адвоката.
Защитник Пирумова также отметил, что Дорогомиловский суд Москвы продлил на полгода арест экс-замминистра культуры.
Напомним, что экс-замглавы Минкульта и ряд чиновников и бизнесменов, задержанных в рамках "дела реставраторов", обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.
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