Минкульт Франции склонен к перемене мест

Министерство культуры Франции обозначило на карте город федерального значения РФ Севастополь как территорию России. Соответствующая карта была опубликована на официальном сайте ведомства, передает ФАН.

Министерство культуры опубликовало карту, на которой перечислены участники международной акции «Ночь музеев — 2018». Одним из участников акции стал Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого. Ведомство указало, что музей расположен на территории Российской Федерации, предает НСН.

Впрочем, спустя некоторое время аннотация была изменена, и Севастополь стал указываться как территория Украины. Днем ранее сообщалось, что Крым с официальным визитом посетит французская делегация, рассказывал член комитета по делам национальностей, депутата Госдумы Руслан Бальбек. Визит продлится с 14 по 16 мая.

«В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян. В рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория», — сказал парламентарий.

Кроме того, по его словам, гости из Франции посадят в Евпатории дерево дружбы между городами побратимами. В конце апреля стало известно, что звезда первых четырех фильмов франшизы «Такси», французский актер Сами Насери исполнит главную роль в предстоящей комедии «Краб», снимать которую планируется в России. По признанию самого Сами, в России он живет уже 10 месяцев.

«Мы готовим проект, который будем полностью снимать здесь, — рассказал он. — Уже было несколько встреч с Министерством культуры России, еще предстоит ряд переговоров».

За время пребывания в России Сами Насери успел поездить по стране и провести большое количество встреч. Например, в Крыму он получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза «Таксист» под номером 777, а также посетил международный форум в Ялте.

В феврале депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью «Газете.Ru» рассказала, что отправилась бы в Париж, если бы не находилась под санкциями Евросоюза.

«С учетом того, что в Госдуме я, наверное, к радости, очень часто общаюсь с представителями Франции. То, наверняка, это была бы Франция. Париж», — заявила депутат.

В апреле 2016 года в нижней палате французского парламента — национальной ассамблее — прошло голосование по вопросу продления антироссийских санкций. В голосовании приняли участие 101 депутат из 577.

Большинство участников голосования поддержали резолюцию об отмене антироссийских санкций после того, как их срок истечет.

Об этом свидетельствовали данные, размещенные на сайте национальной ассамблеи. За резолюцию об отмене антироссийских санкций проголосовали 55 парламентариев, против — 44 депутата, двое воздержались. Принятие подобного документа носило исключительно рекомендательный характер и не несет никаких обязательств перед исполнительной властью — правительством Франции.

Инициатором отмены антироссийских санкций стал депутат Тьерри Мариани, который является сопредседателем ассоциации «Франко-российский диалог». В июле 2015 года он во главе делегации французских парламентариев посетил Крым.

«Санкции, введенные ЕС против России, наносят вред французским экономическим интересам. Желаю видеть, как Франция снимает санкции против России. Предлагается правительству Франции признать отмену экономических санкций и ограничительных мер, введенных Европейским союзом, и начать пересмотр политики санкций в отношении России», — говорилось в документе.

В 2015 году Крым посетили 10 парламентариев во главе с Мариани. На пресс-конференции по итогам визита Мариани и еще двое делегатов, депутат Клод Гоасген и сенатор Ив Поццо Ди Борго, констатировали, что в Крыму существуют проблемы с мобильной связью и невозможностью получения шенгенских виз для местных жителей.

«Половину жителей полуострова взяли в заложники. Студенты не могут пройти стажировку во Франции из-за того, что им не дают визу. В Москве им говорят, что надо обращаться в украинские органы власти, а на Украине — что они больше не граждане их государства», — возмутился Мариани.

Также, по его словам, «нельзя мириться с ситуацией», когда французские операторы не обслуживают Крым по политическим причинам. Французский депутат сравнил ситуацию на полуострове с Кубой.

«Может, мы не будем ждать 60 лет, пока какой-нибудь американский президент под конец своего срока сделает красивый жест? Может, уже признаем Крым российской территорией?» — задался вопросом парламентарий.