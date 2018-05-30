Минивен «Кортеж» заметили на улицах Москвы

Главная автомобильная презентация года состоялась 7 мая этого года в Кремле. На свою инаугурацию Владимир Путин приехал в новеньком лимузине российского проекта «Кортеж», получившем название Aurus Senat. Анонсировалось, что в «Кортеже» в качестве машин сопровождения планируются внедорожнеки и микроавтобусы. Именно в таких машинах обычно передвигаются секьюрити президента из Федеральной службы охраны.

И вот на улицах Москвы до официальной «премьеры» кто-то вдруг сфотографировал минивен из президентского «Кортежа», с названием Aurus Arsenal. Карточку опубликовало издание «Авторевю».

Известно, что микроавтобус оснащен гибридной силовой установкой - 4,4-литровым двигателем V8 мощностью почти 600 лошадиных сил, работающим работает в тандеме с электромотором и 9-ступенчатой коробкой передач. Автоэксперты отмечают, что «Арсенал» получился крупнее таких моделей, как Volkswagen Multivan или Mercedes V-класса.

Ранее сообщалось, что официальная презентация минивена состоится в августе на Московском автосалоне.

Владимир Путин выезжает на инаугурацию.

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