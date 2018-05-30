|
Минивен «Кортеж» заметили на улицах Москвы
30 мая 2018, 21:24 • 102 • В России
Главная автомобильная презентация года состоялась 7 мая этого года в Кремле. На свою инаугурацию Владимир Путин приехал в новеньком лимузине российского проекта «Кортеж», получившем название Aurus Senat. Анонсировалось, что в «Кортеже» в качестве машин сопровождения планируются внедорожнеки и микроавтобусы. Именно в таких машинах обычно передвигаются секьюрити президента из Федеральной службы охраны.
И вот на улицах Москвы до официальной «премьеры» кто-то вдруг сфотографировал минивен из президентского «Кортежа», с названием Aurus Arsenal. Карточку опубликовало издание «Авторевю».
Известно, что микроавтобус оснащен гибридной силовой установкой - 4,4-литровым двигателем V8 мощностью почти 600 лошадиных сил, работающим работает в тандеме с электромотором и 9-ступенчатой коробкой передач. Автоэксперты отмечают, что «Арсенал» получился крупнее таких моделей, как Volkswagen Multivan или Mercedes V-класса.
Ранее сообщалось, что официальная презентация минивена состоится в августе на Московском автосалоне.
Владимир Путин выезжает на инаугурацию.
В ТЕМУ
Появилось фото салона автомобиля проекта "Кортеж", созданного для Президента Путина
Что известно об автомобиле проекта «Кортеж», на котором Владимир Путин прибыл 7 мая на свою инаугурацию (подробности)
Инаугурация президента: Путин показал новый лимузин и обсудил планы с волонтерами
В последний раз столько хорошо знакомых, но не сразу узнаваемых людей я видел на встрече выпускников не помню уже в каком году (подробности)
Подпишитесь на нас
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
27 мая 2018, 00:39
|
26 мая 2018, 05:24
|
30 мая 2018, 08:09
|
26 мая 2018, 15:09
|
29 мая 2018, 14:39
|
29 мая 2018, 08:09
|
24 мая 2018, 15:54