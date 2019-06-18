Министры-варяги приступили к работе в новом правительстве Молдовы

Первые их заявления насторожили общественность

В Молдавии приступило к работе новое правительство во главе с премьер-министром Майей Санду. При этом большинство новых министров никогда раньше не работали в государственных органах Молдовы, да и в самой Молдове тоже. Ещё одна особенность нового молдавского правительства: почти все министры – представители правых партий, что может поставить точку на всех предвыборных обещаниях социалистов.

О своей ответственности перед заокеанскими хозяевами уже заявил и новый министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, выступая перед руководством министерства. «Работа министерства будет основана на принципах справедливости, неподкупности и прозрачности. Каждый сотрудник перед тем, как ставить свою подпись под документом, должен представить себе, что его решение появится на обложке Wall Street Journa, и, соответственно, отказаться от действий, которые могут повредить его репутации», – достаточно понятно и доступно объяснил министр экономики.

Премьер-министр Майя Санду заверила всех, что у Брынзана «имеется опыт работы в Соединённых Штатах и он обязательно внедрит в Молдове передовой опыт этой страны».

Кстати, сам Брынзан – выпускник Гарварда и работал в финансовых учреждениях США, а в Молдове будет следить за тем, чтобы западную помощь не разворовывали.

«Я постараюсь вести себя сдержанно и с пониманием. Но один важный вопросик всё-таки задам. А все министры останутся жить в Молдавии по истечении мандата? А то не очень-то я доверяю тем, кто пишет законы мне, а жить здесь не собираются. Мне кажется - это честный вопрос», – прокомментировал первое заявление министра экономики молдавский политолог Валерий Осталеп на своей странице в социальной сети Facebook.

Судя по комментариям в социальной сети, молдаване не в восторге от нового Кабинета министров.

«Всё руководство страны должно иметь только одно гражданство – гражданство Республики Молдова. Членов их семей это тоже касается. Тогда законы будут для людей и про людей».

«Хотелось бы, чтобы дети министров проживали и получали образование в этой стране, где их родители проводят реформы. Уверен, что в подобном случае степень понимания последствий преобразований была бы на порядок выше».

«Честно говоря, не понятно, какие дальнейшие планы у социалистов, но имея большинство мандатов, по сути, победив на выборах, отдать власть каким-то проходимцам…»

«Санду долго думала и придумала: оказывается, главной её задачей является разблокирование внешнего финансирования. Оказывается, главной задачей правительства является не работа над экономикой страны и привлечение инвестиций, а хождение с протянутой рукой в поисках кредитов, и чем это отличается от прошлого правительства – русофобские выпады и делёжка кредитов. За что боролись, господа?»

«За что боролись», молдавские избиратели увидят совсем скоро. Пока же новое правительство у сторонников социалистов вызывает вопросы и некоторое недоумение, поскольку со стороны министров звучат заявления то про обложку Wall Street Journal, то про единственный курс Молдовы в Европу. Как это соотносится с обещаниями социалистов, люди понять не могут. Как не могут они понять и того, почему правые партии получили в правительстве так много ключевых должностей.

Президент страны Игорь Додон назвал внешнюю политику Молдовы «двухвекторной», но министр внутренних дел и европейской интеграции улетел в третьем направлении – в Вашингтон, предварив свой первый зарубежный визит заявлением о «российских войсках в Молдове», выведения которых новое правительство собирается добиваться.

Пока голоса социалистов в этом правительстве не слышно. В отличие от голосов министров-западников.