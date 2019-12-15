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Министры Украины хотят больше денег: Чиновники пожаловались на низкую зарплату в правительстве

15 декабря 2019, 15:39  •  19 • Политика
Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве. "Им, действительно, сложно поддерживать свои семьи", - утверждает министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
Министры Украины требуют повысить им зарплату, так как на нынешнюю им трудно содержать свои семьи. Об этом рассказал украинским СМИ министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
По его словам, министры жалуются на низкую зарплату, так как пришли в правительство из частного сектора, где они могли бы получать в 10-20 раз больше. Дубилет добавил, что не у всех есть "финансовая подушка", как у него.
"Им, действительно, сложно поддерживать свои семьи", - сказал министр кабинета министров.
Дубилет отметил, что "низкие зарплаты" министров Украины "отпугивают" многих "специалистов". По мнению министра, повышение зарплаты высшим чиновникам окупилось бы для государства в 100 раз за счёт привлечения этих самых специалистов.
Напомним, что сам Дубилет является соучредителем мобильного банка Monobank. А бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк за время своего нахождения на посту успел стать миллиардером.

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