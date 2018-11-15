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Министры Терезы Мэй «побежали с тонущего корабля» 

15 ноября 2018, 20:24  •  92 • В мире
Правительство Великобритании одобрило план по выходу из ЕС, но несогласный с ним министр по делам Brexit Доминик Рааб ушел в отставку. Чем грозит Британии техническое соглашение с Брюсселем, и чего ждать России?
Автор:
Гасанов Камран
Европейские министры вздохнули с облегчением.
После нескольких месяцев неопределенности у нас наконец-то есть четкий сигнал от Великобритании о том, как можно организовать ее выход из ЕС. Но для этого требуются дальнейшие шаги и работа с обеих сторон,
- радостно заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Но довольная сторона после переговоров – Евросоюз, а не Британия, потому что все идет по сценарию Брюсселя.
В подписанном 13 ноября 500-страничном документе Лондон и Брюссель обязуются соблюдать права своих граждан на территории Британии и ЕС. Во-вторых, британцы должны заплатить компенсацию за выход из союза. И самое главное – вводится переходный период на два года. На это время Британия все еще остается членом ЕС, соблюдает все взятые на себя обязательства, включая и внесение денег в бюджет ЕС. Но зато лишается права голоса. Формально этот переходный период нужен, чтобы решить технические моменты. Но на самом деле связан с центральной проблемой - ирландской границей.

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