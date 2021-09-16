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Министры стран Балтии и Польши встретились и обвинили Россию

16 сентября 2021, 14:15  •  198 • В мире
Литва, как всегда, защищает всю Европу – теперь от мигрантов
В Риге прошла встреча министров обороны и глав МИД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
«На восьми встречах министры рассмотрели текущие проблемы, с которыми сталкивается регион, реакцию на гибридную операцию, проводимую режимом Лукашенко, и учения «Запад 2021». По словам главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, кризис пересечения границы нелегальными мигрантами, вызванный гибридной операцией, преподаёт ценные уроки»,
– сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.
Арвидас Анушаускас в своём выступлении на встрече министров объяснил собравшимся, что эта «гибридная атака» проводится не только против четырёх стран, но и против всего Евросоюза. И, конечно же, Литва снова защищает своей грудью всю Европу. То есть, ту Европу, которая столкнулась с проблемой мигрантов много лет назад и уже перестала считать это большой проблемой, примирившись с ней.
Тем не менее, Анушаускас призывал министров сплотиться и дать «скоординированный ответ» всем недоброжелателям, направляющим толпы мигрантов штурмовать европейские границы.
Кроме того, литовский министр раскрыл тайну: оказывается, президент Белоруссии Александр Лукашенко организовал всю эту «гибридную атаку» не в одиночку – ему якобы «помогала» Россия, а все действия Москвы и Минска были согласованы.
Однако он не оригинален и тайна эта уже давно не тайна – накануне с подобным обвинением выступил и министр обороны Польши Мариуш Блащак, написавший на своей странице в Twitter:
«Проблема на польско-белорусской границе – это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора – также результат деятельности белорусских спецслужб».
С Александром Лукашенко всё понятно – это он лично привозит мигрантов на польскую границу и заборы ломает, но какую роль играет в этом Кремль, польский министр не уточнил.
Здесь остаётся только добавить, что польские пограничники задержали группу из 13 человек, которые пытались разрушить строящийся «забор» на границе с Белоруссией. К удивлению пограничников, только один из задержанных оказался иностранцем – гражданином Нидерландов, остальные – поляки. Всех их обвинили в антигосударственной деятельности. Именно это «нападение на забор» и назвал Матиуш Блащак «результатом деятельности белорусских спецслужб».
Да, всё это было бы смешно, если бы не было так грустно…
Соб. корр. ФСК
На фото Встреча министров Польши и стран Балтии в Риге, источник – Министерство обороны Литвы.

Фонд Стратегической Культуры

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