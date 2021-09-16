Министры стран Балтии и Польши встретились и обвинили Россию

Литва, как всегда, защищает всю Европу – теперь от мигрантов

В Риге прошла встреча министров обороны и глав МИД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

«На восьми встречах министры рассмотрели текущие проблемы, с которыми сталкивается регион, реакцию на гибридную операцию, проводимую режимом Лукашенко, и учения «Запад 2021». По словам главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, кризис пересечения границы нелегальными мигрантами, вызванный гибридной операцией, преподаёт ценные уроки»,

– сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Арвидас Анушаускас в своём выступлении на встрече министров объяснил собравшимся, что эта «гибридная атака» проводится не только против четырёх стран, но и против всего Евросоюза. И, конечно же, Литва снова защищает своей грудью всю Европу. То есть, ту Европу, которая столкнулась с проблемой мигрантов много лет назад и уже перестала считать это большой проблемой, примирившись с ней.

Тем не менее, Анушаускас призывал министров сплотиться и дать «скоординированный ответ» всем недоброжелателям, направляющим толпы мигрантов штурмовать европейские границы.

Кроме того, литовский министр раскрыл тайну: оказывается, президент Белоруссии Александр Лукашенко организовал всю эту «гибридную атаку» не в одиночку – ему якобы «помогала» Россия, а все действия Москвы и Минска были согласованы.

Однако он не оригинален и тайна эта уже давно не тайна – накануне с подобным обвинением выступил и министр обороны Польши Мариуш Блащак, написавший на своей странице в Twitter:

«Проблема на польско-белорусской границе – это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора – также результат деятельности белорусских спецслужб».

С Александром Лукашенко всё понятно – это он лично привозит мигрантов на польскую границу и заборы ломает, но какую роль играет в этом Кремль, польский министр не уточнил.

Здесь остаётся только добавить, что польские пограничники задержали группу из 13 человек, которые пытались разрушить строящийся «забор» на границе с Белоруссией. К удивлению пограничников, только один из задержанных оказался иностранцем – гражданином Нидерландов, остальные – поляки. Всех их обвинили в антигосударственной деятельности. Именно это «нападение на забор» и назвал Матиуш Блащак «результатом деятельности белорусских спецслужб».

Да, всё это было бы смешно, если бы не было так грустно…