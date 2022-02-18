Министры стран Балтии едут защищать Украину

Гитанас Науседа тоже собрал «тревожный чемоданчик» и ждёт приглашения

Пока весь мир теряется в догадках, почему не сбылись многочисленные предсказания и прогнозы о «вторжении» российской армии на территорию Украины 16 февраля, ответ нашли эстонские разведчики.

Оказывается, российская армия не успела подготовиться к объявленной западными СМИ дате, но планы свои в Москве не изменили, сообщает Служба внешней разведки Эстонии. И «следующее вторжение» теперь следует ожидать в конце февраля.

В связи с этим глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал министров иностранных дел стран Балтии всем вместе отправиться в Киев – их присутствие в столице Украины обязательно остановит армию «агрессора».

«Предварительно мы договорились с нашими коллегами из стран Балтии, и пока согласуется наш возможный визит на Украину в ближайшее время»,

– рассказал Ландсбергис журналистам.

И напомнил, что Литва является самым главным сторонником украинского суверенитета. Ни одна другая европейская страна не сделала столько для поддержки Украины, сколько сделала Литва, которая к тому же первой начала оказывать Украине военную помощь ещё в 2014 году, пока все остальные страны размышляли: помогать Киеву или не стоит.

Призвал глава МИД Литвы и министров стран Евросоюза и НАТО также присоединиться к поездке в Киев, чтобы защитить его от нападения, по его словам, такой визит стал бы «очень сильным сигналом», и даже «политическим щитом», который помог бы Украине выиграть время и отсрочить «вторжение» ещё на некоторое время. В том, что «нападение» случится, в Вильнюсе не сомневаются.

А председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас уже объявил, что также едет в Киев и впервые в истории проведёт выездное заседание комитета в Верховной Раде. Он предложил организовать дежурство литовских (а если повезёт, то и других) министров в Киеве, тем самым защищая Украину.

И даже президент Литвы Гитанас Науседа, собрав «тревожный чемоданчик», подготовился к подвигам на украинской земле. Он согласен выехать в Киев по первому же приглашению президента Зеленского.

«Президент Литвы находится в постоянном контакте с президентом Украины Зеленским. Они очень часто разговаривают, президент Зеленский информирует о ситуации, что происходит, каковы потребности Украины. Если президент Зеленский пригласит нашего президента посетить Украину, возможно, вместе с другими руководителями региона, мы, конечно же, сразу и очень серьёзно это рассмотрим»,