Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик о...
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова....
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
Главная / Политика

Министры Прибалтики назвали СССР союзником Третьего рейха

08 мая 2020, 22:10  •  21 • Политика
Фото: EPA\TASS
Они утверждают, что тогдашний Советский Союз и нынешняя РФ пытаются разделить Европу
Россию обвинили в использовании "культа победы" во Второй Мировой войне в качестве инструмента манипуляции, а также в создании исторических мифов. Об этом говорится в статье, которую написали главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Украины Эдгарс Ринкевичс, Линас Линкявичюс, Урмас Рейнсал и Дмитрий Кулеба для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По мнению министров, Кремль отрицают неудобные ему исторические факты, при этом порождая большие исторические мифы. В материале говорится, что "жестокий советский режим" использовал победу в войне в качестве оправдания своей политики на протяжении многих лет.
"Мы никогда не должны забывать, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну как союзник нацистской Германии в 1939 году. В секретных протоколах к пакту Молотова – Риббентропа Гитлер и Сталин решили разделить Европу между собой. Этот план проложил путь к войне", – полагают министры, стыдливо умалчивая, что предшествовало подписанию этого документа.
Затем, пишут советские уроженцы, якобы СССР все сделал, чтобы разделить потрясенную войной Европу против ее воли на два лагеря – демократический и тоталитарный.
"К сожалению, всего через несколько десятилетий после распада Советского Союза мы стали очевидцами новых попыток России приукрасить Сталина и его правления, игнорировать нарушения прав человека и установить режим с всемогущим человеком во главе. Теперь мы наблюдаем новое стремление разделить Европу на тайные сферы интересов и бессовестно применять силу при попытке аннексировать территории суверенных наций", – утверждают главы диведомств Прибалтики и Незалежной.
В качестве примера они приводят Грузию в 2008 г. (это когда Тбилиси напал на российских миротворцев в Северной Осетии) и Украину в 2014 г. с ее госпереворотом.
Далее авторы сокрушаются, что вместо того чтобы признать, что победа в войне и поражение нацизма "были заслугой решимости и жертвенности союзников", Россия превратила ее в свой культ и инструмент манипуляции.
Они подчеркнули, что это "неискренний культ победы", которым злоупотребляют люди, не имеющие ничего общего с самой победой.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин призвал глав тех стран Европы, кто участвовал в Мюнхенском сговоре, послужившем расколу Чехословакии, признать этот факт и публично осудить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
08 мая 2020, 01:10
Активность НАТО в Арктике не прошла незамеченной: Посольство в Норвегии выступило с заявлением
08 мая 2020, 10:10
США помогут Украине вернуть Крым
08 мая 2020, 01:10
"Собянин не орёл, но…": Слова Путина о мэре Москвы раскрыл политолог Крутаков
08 мая 2020, 18:10
Зеленский выдвинул России новые условия по Донбассу
08 мая 2020, 18:10
Украина "подвинет" границу России? В Киеве заявили о "некоторых переговорах" с Тбилиси
08 мая 2020, 12:10
Надежды 73% разрушил Саакашвили: Эксперт заявил о беспомощности Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2020, 07:10
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
02 мая 2020, 01:35
Почему Одесса не восстала после сожжения людей в Доме профсоюзов
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русским
02 мая 2020, 19:10
"Силуанову это ой как не по душе": Болезнь Мишустина аукнется Минфину. Мнение Иваткиной
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
02 мая 2020, 18:10
Зеленский вспомнил об «Одесской Хатыни» и призвал к объединению Донецка, Симферополя и Львова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.