Министры Прибалтики назвали СССР союзником Третьего рейха

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Они утверждают, что тогдашний Советский Союз и нынешняя РФ пытаются разделить Европу

Россию обвинили в использовании "культа победы" во Второй Мировой войне в качестве инструмента манипуляции, а также в создании исторических мифов. Об этом говорится в статье, которую написали главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Украины Эдгарс Ринкевичс, Линас Линкявичюс, Урмас Рейнсал и Дмитрий Кулеба для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению министров, Кремль отрицают неудобные ему исторические факты, при этом порождая большие исторические мифы. В материале говорится, что "жестокий советский режим" использовал победу в войне в качестве оправдания своей политики на протяжении многих лет.

"Мы никогда не должны забывать, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну как союзник нацистской Германии в 1939 году. В секретных протоколах к пакту Молотова – Риббентропа Гитлер и Сталин решили разделить Европу между собой. Этот план проложил путь к войне", – полагают министры, стыдливо умалчивая, что предшествовало подписанию этого документа.

Затем, пишут советские уроженцы, якобы СССР все сделал, чтобы разделить потрясенную войной Европу против ее воли на два лагеря – демократический и тоталитарный.

"К сожалению, всего через несколько десятилетий после распада Советского Союза мы стали очевидцами новых попыток России приукрасить Сталина и его правления, игнорировать нарушения прав человека и установить режим с всемогущим человеком во главе. Теперь мы наблюдаем новое стремление разделить Европу на тайные сферы интересов и бессовестно применять силу при попытке аннексировать территории суверенных наций", – утверждают главы диведомств Прибалтики и Незалежной.

В качестве примера они приводят Грузию в 2008 г. (это когда Тбилиси напал на российских миротворцев в Северной Осетии) и Украину в 2014 г. с ее госпереворотом.

Далее авторы сокрушаются, что вместо того чтобы признать, что победа в войне и поражение нацизма "были заслугой решимости и жертвенности союзников", Россия превратила ее в свой культ и инструмент манипуляции.

Они подчеркнули, что это "неискренний культ победы", которым злоупотребляют люди, не имеющие ничего общего с самой победой.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин призвал глав тех стран Европы, кто участвовал в Мюнхенском сговоре, послужившем расколу Чехословакии, признать этот факт и публично осудить.

