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Министры пообещали поддержку, но тори, как известно, лгут - в Лондоне оценили перспективы отставки Терезы Мэй

12 декабря 2018, 15:54  •  83 • Политика
В Лондоне оценивают перспективы возможной отставки Терезы Мэй с поста премьера в связи с предстоящим голосованием депутатов Консервативной партии. Все ключевые министры уже пообещали Мэй свою поддержку, но тори, как известно, лгут, напоминают журналисты.
В первые три часа после того, как стало известно о предстоящем голосовании по вотуму недоверия Терезы Мэй, 100 ее депутатов-однопартийцев заявили в соцсетях о том, что намерены высказаться за то, чтобы оставить ее у власти и тем самым обеспечить завершение процесса Брексита.
Кроме того, все министры кабинета Мэй публично заявили о ее поддержке. Но, отмечает The Guardian, это вовсе не означает, что они действительно проголосуют против отставки премьера. "Это тайное голосование, и, как известно, депутаты-тори лгут об этом", - говорится в статье.
Голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй было назначено после того, как 48 действующих депутатов от Консервативной партии, которую она возглавляет, призвали прибегнуть к этой процедуре. В тайном голосовании, которое состоится 12 декабря до конца дня, примет участие вся фракция тори в Палате общин — 315 депутатов. Для того чтобы сохранить свой пост, Мэй нужно набрать не менее 158 голосов. В противном случае она будет смещена с поста лидера Консервативной партии и автоматически потеряет право возглавлять кабинет министров.
Согласование нового лидера тори может занять несколько недель, и это может серьезно повлиять на и без того затянувшийся процесс переговоров по поводу сделки с ЕС по Брексит. Новость о предстоящем голосовании застала Мэй в европейском турне, когда она пыталась добиться от лидеров Евросоюза уступок по поводу сухопутной границы Великобритании и Ирландии, которая стала камнем преткновения для сторонников и противников Брексита.
В своем телеобращении Мэй даже припугнула британцев тем, что новый глава правительства может отложить или даже вовсе отменить выход Великобритании из ЕС — вразрез с тем, чего, по ее словам, хотят большинство британцев.
Отметим, судя по данным ноябрьского опроса сайта ConservativeHome, большинство членов Консервативной партии хотели бы видеть экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона или нынешнего министра внутренних дел Саджида Джавида.
При этом Борис Джонсон, который с 2016 года работал в правительстве Мэй, в июле этого года ушел в отставку именно из-за разногласий с премьером по поводу Брексита. Он считал, что нынешняя стратегия Лондона приведет к тому, что страна, выйдя из ЕС, останется в зависимости от Брюсселя по ключевым вопросам. Что касается Джавида, то сын водителя автобуса, иммигрировавшего из Пакистана, довольно обтекаемо высказывается по Брекситу и предпочитает делать публичные заявления по поводу иммиграционной политики Соединенного Королевства.
Напомним, Тереза Мэй, вторая женщина на посту главы британского правительства после Маргарет Тэтчер, ранее занимала посты министра по делам женщин и внутренних дел.
Географ по образованию, она с 1986 года целенаправленно занималась политической карьерой. На протяжении почти 20 лет оставалась на вторых ролях. Получила известность, первой из британских политиков своего уровня высказавшись в поддержку однополых браков.
Во время кампании 2016 года она поддерживала премьера Дэвида Кэмерона и высказывалась категорически против Брексита. Однако после победы евроскептиков на референдуме заявила о своих претензиях на пост главы консерваторов и, соответственно, пост премьера. Первые месяцы в должности главы кабмина Мэй занималась подготовкой "закона Алана Тьюринга" о посмертном помиловании содомитов.
После инцидента в Солсбери Мэй фактически возглавила антироссийскую кампанию Запада. Она лично озвучила обвинения в адрес Москвы, не приведя никаких доказательств.
The Guardian полагает, что Мэй лжет, говоря о том, что ее отставка сорвет Брексит.

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