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Министры не спешат объяснять гражданам, откуда берутся их баснословные доходы

26 апреля 2021, 11:55  •  212 • Аналитика
Члены правительства и руководители администрации президента опубликовали свои имущественные декларации. Уже стало привычным, что уровень указанных доходов не соотносится с должностью чиновника: зачастую министры зарабатывают больше, чем глава правительства и президент. При этом, продвигаясь по карьерной лестнице, многие теряют в деньгах. Либо в правительство идут работать только альтруисты и идеалисты, либо нам чего-то недоговаривают.
Интересно в первую очередь посмотреть на декларации новичков в Белом доме. В последнее время министрами часто назначают специалистов, ранее делавших карьеру в гос­корпорациях, госбанках или окологосударственных фондах. На этих должностях они не должны были отчитываться о своих доходах, отчего их зарплаты оставались тайной для общественности. Но, попав в правительство, им приходится подавать данные за прошлый год. И здесь вскрывается любопытное противоречие – министрам, оказывается, платят меньше, чем топ-менеджерам. Впрочем, для некоторых чиновников это не становится проблемой. Они продолжают получать доход на уровне глав крупных корпораций.
Бессребреники
Один из таких новичков в кабмине – глава Минвосток-развития Алексей Чекунков. До ноября он возглавлял Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. К этой организации возникало много вопросов – по сути, она занималась тем, что распределяла государственные дотации среди инвесторов. Счётная палата утверждала: сотрудники получают большие зарплаты вне зависимости от результатов своей деятельности. А «Наша Версия» приводила конкретные примеры разбазаривания миллиардных бюджетов и «закапывания» денег в долгострои с непонятной перспективой. В конце концов фонд ликвидировали, а Алексей Чекунков пересел в кресло министра. И вот нынешний глава Минвостокразвития раскрыл карты: как выяснилось, за прошлый год он заработал более 82 млн рублей. Из имущества у него имеется две квартиры и Porsche Macan. Для сравнения: его предшественник на посту дальневосточного министра Александр Козлов в последние годы показывал доходы от 8 до 12 млн рублей. Да и машина у него чуть попроще – Toyota Land Cruiser 200.
Вот только не стоит спешить, называя Чекункова бессребреником. Да, на посту министра он скорее всего потеряет в зарплате. Однако здесь перед ним открываются широчайшие административные возможности: именно Чекункову придётся решать, кому из частных инвесторов доверять развитие Дальнего Востока и Арктики. А это дорогого стоит.
В подобной ситуации могут оказаться ещё два члена кабмина. Виталий Савельев в ноябре пришёл в Минтранс из «Аэро­флота». В декларации за прошлый год он показал доход 359,4 млн и огромный список недвижимости: пять домов и три квартиры, и всё жильё, судя по площадям, элитное. Его предшественник на посту министра транспорта Евгений Дитрих имел годовой доход всего около 8 млн, примерно столько же будет получать и Савельев. Вот только для него деньги уж точно не играют большой роли – 11 лет на посту главы «Аэрофлота» позволили жить безбедно.
Самый большой доход в администрации президента получил помощник Владимира Путина Игорь Левитин: 43, 01 млн рублей (+17,6 млн к прошлому году). На втором месте – секретарь Совбеза Николай Патрушев – 34,61 млн (+0,2 млн). Замыкает тройку лидеров первый замглавы администрации президента, куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко с доходом 30,6 млн рублей (-2,57 млн). Владимир Путин в 2020 году заработал 9,9 млн рублей (+0,27 млн).
А Минэнерго в ноябре возглавил Николай Шульгинов, который до этого руководил «РусГидро» (один из крупнейших в стране производителей электроэнергии, большая часть акций контролируется госструктурами). Его доход за прошлый год – 201,7 млн рублей. Его предшественник, а ныне вице-­премьер Александр Новак в течение многих лет декларировал годовую зарплату в 17–18 млн рублей. Так что Шульгинов, получив министерскую зарплату, рискует сократить свои доходы в 10 раз.
Тайная жизнь
Все эти цифры заставляют задуматься: что же движет чиновниками, которые, поднимаясь по карьерной лестнице, теряют в доходах? Конечно, можно верить, что министры зарабатывают ровно столько, сколько декларируют. Вот только у нас перед глазами достаточно примеров, когда это оказывалось не так. Возьмём, например, дело уличённого судом в получении взятки экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он декларировал завидный даже для многих министров доход – от 43 до 80 млн в год. Однако в ходе уголовного процесса у него было изъято недвижимости и денег на 18 млрд рублей! Это в несколько раз больше, чем он мог заработать легально. К тому же всплыла информация об офшорах, зарегистрированных на родственников. А зачем нужны офшоры, как не для того, чтобы прятать деньги?
И это не единичная история. Михаил Абызов декларировал сотни миллионов. У многих тогда возникали вопросы: откуда такие деньжищи? Однако уголовное дело против бывшего министра Открытого правительства показало: в декларациях фигурировала только вершина айсберга. Суд изъял у него 32,54 млрд рублей, полученных преступным путём. И вот характерная деталь: адвокат Абызова утверждал, что его подзащитный пришёл в правительство, будучи одним из богатейших людей в России, и за время работы его состояние только уменьшалось. На это хочется спросить: почему же столь успешный бизнесмен сразу не перебрался на свою итальянскую виллу, а изо всех сил старался быть при власти, пока окончательно не погорел?
ВОПРОС РЕБРОМ
На чём зарабатывает Денис Мантуров?
Министр промышленности и торговли вот уже несколько лет декларирует доходы, в десятки раз превышающие его должностной оклад. В одном из своих телеинтервью он заявил, что его доходы формируются за счёт депозитов и дивидендов. Кроме того, у его семьи есть недвижимость и гостиничный бизнес, которые «приносят пассивный доход, это не требует никакого участия». Страшно представить, какие суммы лежат на счетах Мантурова, если приносят такие огромные проценты, и откуда они там взялись. А если уж речь идёт о дивидендах, то почему бы не озвучить, акционером каких компаний является министр. Возможно, вопросы о конфликте интересов отпали бы сами собой и Денис Мантуров воспринимался бы уже не как одиозный член правительства, а как очень талантливый бизнесмен.
НАГЛЯДНО
Мы собрали финансовые сведения о чиновниках, которые работали на различных позициях в правительстве более трёх лет, чтобы отследить динамику их доходов, и обозначили, кто стал зарабатывать больше, а кто – меньше. Должности указаны на сегодня.
*Юрий ТРУТНЕВ также занимает пост полпреда президента в ДФО, а значит, часть зарплаты может получать в администрации президента.

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