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Министры иностранных дел Украины и ФРГ проведут встречу в Киеве

17 января 2019, 23:09  •  62 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Хайко Маас проведут переговоры в Киеве 18 января. Об этом информирует пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
 
Reuters
 

«Главной темой будет углубление взаимодействия Украины и ФРГ с целью противодействия российской агрессии, в частности вместе с Францией, в рамках нормандского формата», — указали в МИД.

Отмечается, что также в числе тем, которые обсудят министры, будут двустороннее сотрудничество и проблематика энергетической безопасности в Европе.

Ранее стало известно, что Маас прибудет в Москву 18 января, после чего отправится в Киев.

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