Министры финансов Турции и Франции обсудят противостояние санкциям США

Министр финансов Турции Берат Албайрак договорился встретиться со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром в Париже, чтобы обсудить совместное противостояние двух стран экономическим ограничениям США.

Главы минфинов Турции и Франции Берат Албайрак и Бруно Ле Мэр провели телефонную беседу, чтобы согласовать совместное противостояние санкциям и торговым ограничениям, вводимым Вашингтоном. Для дальнейшего обсуждения данного вопроса министры договорились провести личную встречу в конце текущего месяца.

Встреча глав двух ведомств пройдет в столице Франции. Обо всем этом было сообщено в коммюнике, распространенном Министерством финансов Турции в эту пятницу.

«Наш министр провел переговоры с французским коллегой Бруно Ле Мэром. Министры обсудили экономическое сотрудничество двух стран и противодействие санкциям США. Они приняли решение встретиться в Париже 27 августа», - отмечается в документе.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о повышении ввозных пошлин для турецкой стали и алюминия с 20% до 50%. Данное решение уже вызвало резкий обвал курса турецкой лиры.