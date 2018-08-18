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Министры финансов Турции и Франции обсудят противостояние санкциям США

18 августа 2018, 01:24  •  43 • Политика
Министр финансов Турции Берат Албайрак договорился встретиться со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром в Париже, чтобы обсудить совместное противостояние двух стран экономическим ограничениям США.
Главы минфинов Турции и Франции Берат Албайрак и Бруно Ле Мэр провели телефонную беседу, чтобы согласовать совместное противостояние санкциям и торговым ограничениям, вводимым Вашингтоном. Для дальнейшего обсуждения данного вопроса министры договорились провести личную встречу в конце текущего месяца.
Встреча глав двух ведомств пройдет в столице Франции. Обо всем этом было сообщено в коммюнике, распространенном Министерством финансов Турции в эту пятницу.
«Наш министр провел переговоры с французским коллегой Бруно Ле Мэром. Министры обсудили экономическое сотрудничество двух стран и противодействие санкциям США. Они приняли решение встретиться в Париже 27 августа», - отмечается в документе.
Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о повышении ввозных пошлин для турецкой стали и алюминия с 20% до 50%. Данное решение уже вызвало резкий обвал курса турецкой лиры.

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