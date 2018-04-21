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Министры финансов России и США провели встречу в Вашингтоне и обсудили санкции

21 апреля 2018, 01:39  •  38 • Украина

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава минфина США Стивен Мнучин 20 апреля провели встречу и обсудили санкции на полях весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного Банка.

Об этом сообщила журналистам пресс-служба российского Минфина.

"Министр финансов России Антон Силуанов 20 апреля на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне встретился с главой минфина США Стивеном Мнучиным. В ходе встречи была обсуждена санкционная тематика", - сообщили в Минфине РФ.

Ранее пресс-служба американского министерства финансов сообщила о встрече глав министерств. По ее данным, встреча прошла по инициативе российской стороны.

Министры обсудили вопросы, затрагивающие КНДР, Сирию и Украину, отметил минфин США, не приведя иных подробностей состоявшихся переговоров.

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