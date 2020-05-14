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Министру просвещения пришлось отдуваться за своего зама: Кравцов объяснил ситуацию с ЕГЭ-2020
14 мая 2020, 10:55 • 135 • Политика
Министр просвещения успокоил взволнованных родителей, которых взбаламутил его зам - школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору. "Речи о том, чтобы сократить выбор школьников, не идёт", - заверил глава Минпросвещения.
Министру просвещения Сергею Кравцову пришлось отдуваться за своего заместителя, взбаламутившего родителей школьников своими заявлениями о процедуре сдачи ЕГЭ в этом году. В частности, замминистра заявил, что из-за ситуации с коронавирусом в 2020 году выпускники будут сдавать ЕГЭ только по двум предметам на выбор.
Слова замглавы Минпросвещения, сказанные им в эфире федерального телеканала, сильно обеспокоили родителей школьников. А Минобрнауки только сильнее запутало ситуацию, заявив, что вопрос сокращения количества предметов для сдачи в рамках ЕГЭ в ведомстве не рассматривали. В итоге выступать с прояснениями пришлось уже лично министру просвещения Сергею Кравцову.
По словам министра, его зама неправильно поняли. Имелось в виду, что для поступления в вуз, в большинстве случаев, необходимо сдать ЕГЭ по двум предметам. Гораздо реже встречается ситуация, когда надо сдать три или четыре экзамена.
Напомним также, ранее стало известно, что власти России могут перенести проведение ЕГЭ в 2020 году на август. Об этом говорится в письме Рособрнадзора, сообщает Nation News.
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