Министру просвещения пришлось отдуваться за своего зама: Кравцов объяснил ситуацию с ЕГЭ-2020

Министру просвещения Сергею Кравцову пришлось отдуваться за своего заместителя, взбаламутившего родителей школьников своими заявлениями о процедуре сдачи ЕГЭ в этом году. В частности, замминистра заявил, что из-за ситуации с коронавирусом в 2020 году выпускники будут сдавать ЕГЭ только по двум предметам на выбор.

Слова замглавы Минпросвещения, сказанные им в эфире федерального телеканала, сильно обеспокоили родителей школьников. А Минобрнауки только сильнее запутало ситуацию, заявив, что вопрос сокращения количества предметов для сдачи в рамках ЕГЭ в ведомстве не рассматривали. В итоге выступать с прояснениями пришлось уже лично министру просвещения Сергею Кравцову.

Школьники ещё в начале 2020 года определились с тем, какие предметы по выбору они могут сдавать. Все предметы, которые они выбрали для поступления в вуз, они смогут сдать - никаких ограничений тут не будет, - заверил он родителей выпускников.

По словам министра, его зама неправильно поняли. Имелось в виду, что для поступления в вуз, в большинстве случаев, необходимо сдать ЕГЭ по двум предметам. Гораздо реже встречается ситуация, когда надо сдать три или четыре экзамена.

Но речи о том, чтобы сократить выбор школьников, не идёт. Сколько экзаменов выпускник выбрал для поступления в вуз, столько и остается, - приводит слова министра "Российская газета".

Напомним также, ранее стало известно, что власти России могут перенести проведение ЕГЭ в 2020 году на август. Об этом говорится в письме Рособрнадзора, сообщает Nation News.