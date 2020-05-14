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Министру просвещения пришлось отдуваться за своего зама: Кравцов объяснил ситуацию с ЕГЭ-2020

14 мая 2020, 10:55  •  135 • Политика
Министр просвещения успокоил взволнованных родителей, которых взбаламутил его зам - школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору. "Речи о том, чтобы сократить выбор школьников, не идёт", - заверил глава Минпросвещения.
Министру просвещения Сергею Кравцову пришлось отдуваться за своего заместителя, взбаламутившего родителей школьников своими заявлениями о процедуре сдачи ЕГЭ в этом году. В частности, замминистра заявил, что из-за ситуации с коронавирусом в 2020 году выпускники будут сдавать ЕГЭ только по двум предметам на выбор.
Слова замглавы Минпросвещения, сказанные им в эфире федерального телеканала, сильно обеспокоили родителей школьников. А Минобрнауки только сильнее запутало ситуацию, заявив, что вопрос сокращения количества предметов для сдачи в рамках ЕГЭ в ведомстве не рассматривали. В итоге выступать с прояснениями пришлось уже лично министру просвещения Сергею Кравцову.
Школьники ещё в начале 2020 года определились с тем, какие предметы по выбору они могут сдавать. Все предметы, которые они выбрали для поступления в вуз, они смогут сдать - никаких ограничений тут не будет, - заверил он родителей выпускников.
По словам министра, его зама неправильно поняли. Имелось в виду, что для поступления в вуз, в большинстве случаев, необходимо сдать ЕГЭ по двум предметам. Гораздо реже встречается ситуация, когда надо сдать три или четыре экзамена.
Но речи о том, чтобы сократить выбор школьников, не идёт. Сколько экзаменов выпускник выбрал для поступления в вуз, столько и остается, - приводит слова министра "Российская газета".
Напомним также, ранее стало известно, что власти России могут перенести проведение ЕГЭ в 2020 году на август. Об этом говорится в письме Рособрнадзора, сообщает Nation News.

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