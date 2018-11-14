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Министру обороны Израиля «прилетело» за сбитый Ил-20
14 ноября 2018, 18:24 • 128 • Политика
Отставку Авигдора Либермана связывают - и он сам настаивает, естественно, именно на этой версии, - с событиями в секторе Газа. Но её истинная причина - совершенно другая
Автор:
Латышев Сергей
Министр обороны и глава играющей важную роль в правительстве еврейского государства партии "Наш дом – Израиль" Авигдор Либерман объявил сегодня, что уходит в отставку со своего поста из-за разногласий с премьер-министром Биньямином Нетаньяху относительно перемирия в Газе и по другим вопросам, возникшим "в последние месяцы".
Назвав эту политику "капитуляцией перед террором" и "угрозой национальной безопасности", Либерман посоветовал стране готовиться к скорейшему проведению досрочных выборов.
Либерман, возглавлявший в нынешнем кабинете ключевой пост свыше трех лет, не сомневается, что досрочные выборы будут организованы "в возможно более короткие сроки", и что уже "до воскресенья мы будем знать дату выборов". Это также означает, что будет распущен и Кнессет.
В чём главная причина отставки Либермана?
Не будем упомянуть озвученные Либерманом, молдавским евреем, начавшим свою карьеру в Израиле с работы грузчиком в аэропорту Бен-Гуриона, другие причины его ухода. Они просто смешные: несостоявшийся снос бедуинской деревни Хан Аль-Ахмар. Пропущенная Нетаньяху против его воли катарская помощь сектору Газа, который в эти дни затеял с Израилем обмен ракетными ударами разной степени весомости, приведшими к десяткам раненых и даже убитым с обеих сторон.
Израиль периодически наносит серьезные ракетные и авиационные удары по Газе, иногда лупит и из танков в ответ на мелкие провокации правящего этим анклавом движения ХАМАС. Фото: www.globallookpress.com
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