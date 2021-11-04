Министром обороны Украины стал человек, отвечавший за Крым и Донбасс

Только что стало известно, что главой Минобороны Украины назначен бывший вице-премьер Алексей Резников. Ранее он курировал вопросы Крыма и Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил кандидатуру Алексея Резникова на пост главы Министерства обороны страны. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". На этом посту Резников сменит Андрея Тарана, увольнение которого накануне поддержала Верховная рада.

Известно, что кандидатуру Резникова украинский президент предложил сразу после его ухода с поста министра "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий". Резников также входил в состав делегации Киева в контактной группе по Донбассу.

Андрей Таран был министром обороны Украины с 4 марта 2020 года. 2 ноября он подал в отставку по собственному желанию.