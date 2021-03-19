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Министра Украины подняли на смех за желание "выжать" Россию из Крыма

19 марта 2021, 11:50  •  37 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
В Киеве обозначили две проблемы в этом вопросе
Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что его Украина планирует "выжимать" Россию из Крыма. Россияне не нашли других слов, кроме как язвительных, в ответ на такое заведомо провальное стремление.
Кулеба в эфире телеканал "1+1" отметил, что у Украины есть две задачи – сделать Крым одной из главных тем на международной арене, а также систематизировать все усилия по борьбе с РФ. То есть, по его мнению, Украина должна создать механизм, который избавит Киев от имеющихся проблем в давлении на Москву. Только так, добавил Кулеба, Незалежная и сможет "выжать" Россию с полуострова, пишет URA.RU.
Российские интернет-пользователи, прочитав эту новость, смогли только посмеяться над словами Кулебы.
"Мозг свой точно выжимает, планируя всякие бредни", "Украинские министры – это пример для других стран, какими министры не должны быть", "Совсем министр захворал совсем больной", "После того, как они выжили все здравые мысли из своей головы, разговаривать нечего!"
– прокомментировали новость читатели РИА "Новости".
Некоторые посоветовали Кулебе заняться проблемами в своей стране, в первую очередь, экономическими.
Напомним, Украина хочет провести летом встречу по так называемой "Крымской платформе". Киев до сих пор надеется, что это повлияет на решение крымчан. В Незалежной не хотят посмотреть правде в глаза и признать, что Крым – часть России. Вместо этого, Украина пытается втянуть в проект другие страны. Например, Киев пригласил Токио, хотя очевидно, что "Крымская платформа" не принесет никаких результатов.

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