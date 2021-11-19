Министра Силуанова снова отчитали в Госдуме: "Как прожить?"

Силуанова призвали к ответу в Госдуме. "Когда вы выполните поручение президента об индексации пенсий работающим пенсионерам? И самое главное, вы как считаете, сколько можно прожить на 13 617 в месяц? Сколько вы бы протянули?" - спросили у министра.

Глава комитета Госдумы России по защите конкуренции Валерий Гартунг задал главе Минфина Антону Силуанову неудобные вопросы президента об индексации пенсий работающим пенсионерам и размере МРОТ.

От министра также потребовали ответить, когда его ведомство выполнит поручение председателя правительства предоставить в Госдуму предложения по поводу отмены права госкомпаний и госкорпораций проводить закупки у взаимозависимых лиц без конкурентной процедуры. Парламентарий подчеркнул, что из-за этого в бюджете России каждый год возникает дыра в 6 триллионов рублей.

Силуанов поспешил оправдаться, что все ресурсы сейчас концентрируются на поддержке семей с детьми и снижении бедности, а также на поддержке неработающих пенсионеров. Пока предусмотрено по 1000 рублей в год, но если инфляция будет выше, то возможны дополнительные разовые меры поддержки.

Что касается вопроса, как прожить на МРОТ, это единица, от которой считаются уровни оплаты труда. МРОТ используется как расчётная единица при определении уровня оплаты труда, спасибо!

- сбежал от вопроса Силуанов.

Также от отметил, что Минфин готов рассмотреть законопроект о запрете для госкомпаний и госкорпораций осуществлять закупки у взаимозависимых лиц без конкурентной процедуры при условии, что в нём будут предусмотрены некоторые исключения.