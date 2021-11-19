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Министра Силуанова снова отчитали в Госдуме: "Как прожить?"
19 ноября 2021, 01:40 • 135 • Политика
Силуанова призвали к ответу в Госдуме. "Когда вы выполните поручение президента об индексации пенсий работающим пенсионерам? И самое главное, вы как считаете, сколько можно прожить на 13 617 в месяц? Сколько вы бы протянули?" - спросили у министра.
Глава комитета Госдумы России по защите конкуренции Валерий Гартунг задал главе Минфина Антону Силуанову неудобные вопросы президента об индексации пенсий работающим пенсионерам и размере МРОТ.
От министра также потребовали ответить, когда его ведомство выполнит поручение председателя правительства предоставить в Госдуму предложения по поводу отмены права госкомпаний и госкорпораций проводить закупки у взаимозависимых лиц без конкурентной процедуры. Парламентарий подчеркнул, что из-за этого в бюджете России каждый год возникает дыра в 6 триллионов рублей.
Силуанов поспешил оправдаться, что все ресурсы сейчас концентрируются на поддержке семей с детьми и снижении бедности, а также на поддержке неработающих пенсионеров. Пока предусмотрено по 1000 рублей в год, но если инфляция будет выше, то возможны дополнительные разовые меры поддержки.
- сбежал от вопроса Силуанов.
Также от отметил, что Минфин готов рассмотреть законопроект о запрете для госкомпаний и госкорпораций осуществлять закупки у взаимозависимых лиц без конкурентной процедуры при условии, что в нём будут предусмотрены некоторые исключения.
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