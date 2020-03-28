Министра обороны Судана могли ликвидировать британские спецслужбы

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Он скончался при весьма странных обстоятельствах

Суданские эксперты подозревают, что к гибели министра обороны республики Джамаля Омара причастны британские спецслужбы.

Омар скончался при странных обстоятельствах во время визита в столицу Южного Судана Джубу, где проходили переговоры о перемирии. По некоторым данным, министр обороны Судана обладал ценной информацией о сотрудничестве экс-главы Национальной службы разведки и безопасности Салаха Гоша с боевиками "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ). Эта информация могла стоить Омару жизни.

Салах Гош участвовал в деятельности радикальной группировки "Братья-мусульмане" (террористическая организация, запрещена в РФ) еще будучи студентом. Позже он познакомился с возглавляющим "Аль-Каиду" Усамой Бен Ладеном. Боевик долгое время скрывался в Судане при поддержке Гоша.

После Гош стал наиболее подходящей для Запада фигурой для формирования марионеточного правительства в республике. Не так давно появилась информация, что возглавляемая Гошем суданская разведка обучала завербованных "Аль-Каидой" суданцев, после чего помогала перебрасывать их в Триполи, на помощь так называемому Правительству национального согласия.

Новоиспеченных боевиков переправляли на севере Судана, где проходит общая граница с Египтом и Ливией. Затем они отправлялись в распоряжение полевых командиров подконтрольных ПНС группировок Халифы Хадии, Усамы аль-Джувейли и Абд аль-Рауфа Карры.

Последний возглавляет группировку RADA, официально входящую в силовой блок ПНС. Боевики Карры, в том числе, контролируют нелегальную тюрьму "Митига" в окрестностях Триполи, где 10 месяцев незаконно удерживают российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Что касается смерти Омара, то заявления о якобы сердечном приступе сделали, минуя процедуру вскрытия. Эксперты не исключают, что министр мог стать жертвой британской разведки, сотрудники которой ввели ему препараты, вызывающие симптомы, схожие со стенокардией. Суданцы уверены, что у человека, крайне внимательно относившегося к своему здоровью, не могли внезапно появиться проблемы с сердцем.