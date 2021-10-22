Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости

Министр обороны Германии оказалась не самым дальновидным политиком. После очередных обвинений в адрес России её поймали на глупости.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО продолжает демонстрировать России готовность применить оружие. В случае необходимости. По версии министра, это Москва виновата в росте напряжённости, поскольку нарушает воздушное пространство стран - членов альянса.

Кроме того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, что "никто не должен рассматривать возможность нападения на партнёров альянса в странах Балтии и Чёрном море". На последний тезис и обратил внимание политолог Владимир Корнилов. На личной странице в социальной сети Twitter он отметил, что министр сама себе противоречит:

Министр обороны Германии: "Необходимо дать понять Москве, что мы готовы в конечном итоге применить оружие". И тут же она предупреждает: "Никто даже не должен допускать мысли об атаке против стран НАТО". Немцы полагают, что Россия может не ответить на применение оружия против себя?

В глупое положение министр попадает не первый раз. Ранее она заявила, что с Россией следует говорить только с позиции силы. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что Крамп-Карренбауэр - не первая из своих современных немецких коллег, кто допускает ошибки в вопросах взаимодействия с Москвой.