Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Главная / Политика

Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости

22 октября 2021, 12:40  •  184 • Политика
Министр обороны Германии оказалась не самым дальновидным политиком. После очередных обвинений в адрес России её поймали на глупости.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО продолжает демонстрировать России готовность применить оружие. В случае необходимости. По версии министра, это Москва виновата в росте напряжённости, поскольку нарушает воздушное пространство стран - членов альянса.
Кроме того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, что "никто не должен рассматривать возможность нападения на партнёров альянса в странах Балтии и Чёрном море". На последний тезис и обратил внимание политолог Владимир Корнилов. На личной странице в социальной сети Twitter он отметил, что министр сама себе противоречит:
Министр обороны Германии: "Необходимо дать понять Москве, что мы готовы в конечном итоге применить оружие". И тут же она предупреждает: "Никто даже не должен допускать мысли об атаке против стран НАТО". Немцы полагают, что Россия может не ответить на применение оружия против себя?
В глупое положение министр попадает не первый раз. Ранее она заявила, что с Россией следует говорить только с позиции силы. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что Крамп-Карренбауэр - не первая из своих современных немецких коллег, кто допускает ошибки в вопросах взаимодействия с Москвой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





184
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
22 октября 2021, 01:00
МВД России придётся объяснить скандальную амнистию мигрантов
22 октября 2021, 08:35
В Кремле поставили точку в спорах о гражданстве Медведчука
22 октября 2021, 08:35
"Я прошу вас прекратить!": Европарламентарии рассорились из-за "радости Путина"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 16:35
Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"
16 октября 2021, 23:35
Нашли в сауне: что известно о гибели российских туристов в Албании
20 октября 2021, 11:05
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
17 октября 2021, 08:25
Почему парижанки должны завидовать москвичкам
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
18 октября 2021, 07:45
eNews: Катастрофа Зеленского и провалы Санду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.