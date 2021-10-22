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Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
22 октября 2021, 12:40 • 184 • Политика
Министр обороны Германии оказалась не самым дальновидным политиком. После очередных обвинений в адрес России её поймали на глупости.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО продолжает демонстрировать России готовность применить оружие. В случае необходимости. По версии министра, это Москва виновата в росте напряжённости, поскольку нарушает воздушное пространство стран - членов альянса.
Кроме того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, что "никто не должен рассматривать возможность нападения на партнёров альянса в странах Балтии и Чёрном море". На последний тезис и обратил внимание политолог Владимир Корнилов. На личной странице в социальной сети Twitter он отметил, что министр сама себе противоречит:
В глупое положение министр попадает не первый раз. Ранее она заявила, что с Россией следует говорить только с позиции силы. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что Крамп-Карренбауэр - не первая из своих современных немецких коллег, кто допускает ошибки в вопросах взаимодействия с Москвой.
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