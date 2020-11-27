Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: Christian Thiel via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Воинственные лозунги Берлина уже приводили к трагическим последствиям

Германское руководство может привести народ своей и соседних стран к катастрофе. Вместо того, чтобы работать над реальным укреплением безопасности, там провозглашают абсурдные и опасные по своей сути лозунги. На это указали в Минобороны РФ.

На днях министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге, заявила, что Германия всегда вела переговоры с Россией "с позиции силы", и призвала и дальше руководствоваться таким подходом во внешней политике.

"Позиция германской внешней политики вести диалог "с позиции силы" в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа",

– заявил на пятничном брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что в российском военном ведомстве несколько дней ждали, что воинственный пыл министра обороны ФРГ заметят и охладят ее коллеги в правительстве Германии. Но этого не произошло, передает РИА "Новости". Видимо, немецкие политики забыли, к чему могут привести подобные призывы.

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, почему попытка вести переговоры с позиции силы не сработает с Россией.