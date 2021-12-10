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Министра обороны Британии высмеяли за планы войны в Арктике

10 декабря 2021, 23:55  •  65 • Политика
В Великобритании читатели раскритиковали планы министра обороны противостоять России в Арктике.
Читатели британской газеты Times в комментариях подняли на смех министра обороны Бена Уоллеса, который заявил об угрозе России в Арктике.
Уоллес в ходе визита в шведскую Лапландию заявил, что войскам надо тренироваться выживанию и слежке в температурах до 40 градусов мороза, поскольку Россия активизировала деятельность в Арктике. Британия должна быть готова противостоять России на торговых путях, освобождающихся из-за таяния льдов, уверен министр.
"Сперва Уоллес согласился, что сухопутные войска надо сократить. А теперь он решил, что двое парней и пёсик остановят крепнущую Россию", - пишет Fake Viking.
"Разберитесь в первую очередь с границей и нашими свободами!" - считает Rusty Spanner.
"Воевать с русскими нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не в национальных интересах", - написал OmgDolly.
"А нам обязательно напрашиваться на неприятности? У нас хватает головняка от России и Китая. Путин небось живот со смеха надрывает", - отметил Eleanor Evans.

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