Министра обороны Британии высмеяли за планы войны в Арктике

В Великобритании читатели раскритиковали планы министра обороны противостоять России в Арктике.

Читатели британской газеты Times в комментариях подняли на смех министра обороны Бена Уоллеса, который заявил об угрозе России в Арктике.

Уоллес в ходе визита в шведскую Лапландию заявил, что войскам надо тренироваться выживанию и слежке в температурах до 40 градусов мороза, поскольку Россия активизировала деятельность в Арктике. Британия должна быть готова противостоять России на торговых путях, освобождающихся из-за таяния льдов, уверен министр.

"Сперва Уоллес согласился, что сухопутные войска надо сократить. А теперь он решил, что двое парней и пёсик остановят крепнущую Россию", - пишет Fake Viking.

"Разберитесь в первую очередь с границей и нашими свободами!" - считает Rusty Spanner.

"Воевать с русскими нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не в национальных интересах", - написал OmgDolly.

"А нам обязательно напрашиваться на неприятности? У нас хватает головняка от России и Китая. Путин небось живот со смеха надрывает", - отметил Eleanor Evans.