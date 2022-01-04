Министр юстиции Венгрии выступила против диктата Евросоюза

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга (Judit Varga) заявила, что парламентские выборы, которые назначены на весну, станут очередным этапом борьбы за суверенитет венгерского государства перед угрозой брюссельских партократов.

Исход выборов определит, смогли ли венгры «встать на защиту социальных мер по поддержке семьи и законов о защите детей или же поддались агрессивной ЛГБТ- пропаганде». Она призвала граждан сохранять верность тысячелетней истории венгерской государственности и подчеркнула, что давление Брюсселя на правительство страны в вопросах миграции и энергетической политики продолжается.

ЕС должен не критиковать Венгрию, а возместить ей затраты на охрану границ от мигрантов, потому что так Венгрия спасает от наплыва нелегалов всю Европу, а не только себя, отметила министр. Она также заявила, что результат выборов покажет, будут ли в Венгрии сохранены низкие цены на газ для частных потребителей или же «венгры позволят завлечь себя в ловушку высоких цен на энергоресурсы».

Варга предупредила, что Будапешт не намерен в угоду Брюсселю отменять ограничения на приём мигрантов, тем более что эти меры признаны законными высшими судебными инстанциями Венгрии. Будапешт оставляет за собой право частично воздерживаться от исполнения некоторых законодательных норм ЕС до тех пор, пока ЕС не начнёт исполнять полностью законы, относящиеся к общей компетенции юридических органов ЕС и Венгрии.

По словам Варги, в Брюсселе уже думают, как повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии. «Сдвигаются тектонические плиты европейской политики...Брюссель уже начал предвыборную венгерскую кампанию»,- подытожила Варга.