Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискну...
Новый год принес украинцам поистине царские подарки
Распад Украины близок. "Времени уже не осталось"
Главная / В мире

Министр юстиции Венгрии выступила против диктата Евросоюза

04 января 2022, 13:10  •  108 • В мире
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга (Judit Varga) заявила, что парламентские выборы, которые назначены на весну, станут очередным этапом борьбы за суверенитет венгерского государства перед угрозой брюссельских партократов.
Исход выборов определит, смогли ли венгры «встать на защиту социальных мер по поддержке семьи и законов о защите детей или же поддались агрессивной ЛГБТ- пропаганде». Она призвала граждан сохранять верность тысячелетней истории венгерской государственности и подчеркнула, что давление Брюсселя на правительство страны в вопросах миграции и энергетической политики продолжается.
ЕС должен не критиковать Венгрию, а возместить ей затраты на охрану границ от мигрантов, потому что так Венгрия спасает от наплыва нелегалов всю Европу, а не только себя, отметила министр. Она также заявила, что результат выборов покажет, будут ли в Венгрии сохранены низкие цены на газ для частных потребителей или же «венгры позволят завлечь себя в ловушку высоких цен на энергоресурсы».
Варга предупредила, что Будапешт не намерен в угоду Брюсселю отменять ограничения на приём мигрантов, тем более что эти меры признаны законными высшими судебными инстанциями Венгрии. Будапешт оставляет за собой право частично воздерживаться от исполнения некоторых законодательных норм ЕС до тех пор, пока ЕС не начнёт исполнять полностью законы, относящиеся к общей компетенции юридических органов ЕС и Венгрии.
По словам Варги, в Брюсселе уже думают, как повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии. «Сдвигаются тектонические плиты европейской политики...Брюссель уже начал предвыборную венгерскую кампанию»,- подытожила Варга.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



108
Источник
Похожие новости
31 декабря 2021, 15:50
Зеленский решил переименовать свою партию. Ему предложили слово из 3 букв: "Как в граните отлито!"
03 января 2022, 22:30
«Никогда не должна быть развязана»: лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли заявление против ядерной войны
01 января 2022, 11:05
"Налог на Google" введён. Официально
31 декабря 2021, 12:20
Вильнюс отказался выполнять требования ЕС по мигрантам
31 декабря 2021, 11:40
«Носил откровенный и деловой характер»: как прошёл телефонный разговор Путина и Байдена
03 января 2022, 00:20
«Настрой на дальнейшую активизацию партнёрства»: Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2021, 04:55
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
30 декабря 2021, 07:45
Путин поставил Белый дом в тупик одним звонком
28 декабря 2021, 17:50
Политолог подтвердил скандальные подозрения о Зеленском: "Соответствует действительности"
03 января 2022, 12:40
Зеленский захотел фото ВСУ в Крыму. Витязева отреагировала говорящими фото: "Пан хочет повторить?"
30 декабря 2021, 00:10
"А вот это уже слишком": Гарик Мартиросян спел новогоднюю песню про QR-код
02 января 2022, 21:30
Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО
02 января 2022, 02:50
Политолог прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.