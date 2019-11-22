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Министр внутренних дел Эстонии: мы не знаем, что думают в США

22 ноября 2019, 15:09  •  17 • Война
«Мир меняется, но не все могут это понять»
Вице-премьер и министр внутренних дел Эстонии Март Хельме в интервью финским журналистам признался, что эстонские власти готовят «запасной» вариант стратегии обеспечения национальной безопасности. От основного варианта, предусматривающего военную помощь США и НАТО на случай войны, он будет отличаться тем, что предполагает курс на активизацию контактов с Россией.
Хельме вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и подтвердил наличие в альянсе серьёзных проблем. Ни Евросовюз, ни НАТО не способны гарантировать Эстонии сохранение суверенитета и территориальной целостности, считает эстонский министр.
«Самая большая угроза безопасности Эстонии заключается в самообмане… Мир меняется, но у меня такое впечатление, что не все в этом зале могут это понять»,
– заявил Хельме в парламенте, отказавшись от требования депутатов извиниться за эти слова: «Мне не за что извиняться».
Хельме тревожит, что более значимые геополитические субъекты оттесняют Эстонию на периферию мировой политики: «Мы не знаем, что думают американцы. Наши министры были недавно в США, так там только и говорят, что про Китай да про Китай, про Азию да про Азию. Тема России поднимается редко, а нас обеспокоит как раз Россия… ЕС не является центром силы и ещё в меньшей вероятности будет им в будущем… Я заявил правительству, что нам надо быть активней в сфере дипломатии».
Активизация в сфере дипломатии, по мнению Хельме, должна включать укрепление дипломатических отношений с ООН, США и Россией, причём осуществлять это Таллин намерен в союзе с Латвией, Литвой и Финляндией.
В Хельсинки опровергли причастность Финляндии к «плану Хельме». Финский министр обороны Янне Кууселе ответил, что Таллин не обращался с подобным вопросом к финской стороне и в Хельсинки не имеют понятия, о чём речь.
Сам министр подвергся атакам эстонских политиков, которые напомнили ему, как заставили уйти из правительства центриста Михаила Корба – тоже за критику НАТО. Хельме поспешил ответить, что не сомневается в значимости НАТО для Эстонии и сам является сторонником НАТО, только не слабого.
Министр убеждён, что при слабеющем НАТО эстонцам придётся больше полагаться на собственные силы. Только какие «собственнные силы» у Эстонии?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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