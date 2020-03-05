Министр внутренних дел Арсен Аваков вновь предложил продать россиянам тонну изъятого полицейскими «порошка»

На сохранении министра Авакова находятся тонны наркотиков – об этом он заявил накануне, выступая в Верховной Раде с отчётом. Аваков предлагает реализовать запрещённые препараты, чтобы, как он выразился, пополнить государственный бюджет. Напомним, что в августе прошлого года глава МВД Украины уже выступал с инициативой продать хранящиеся у него наркотики россиянам: «Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас всё это. Я вам оптом отдам, примите закон соответствующий. И отправьте в Россию».

Интрига здесь в том, что Авакову, похоже, нестерпимо присутствие у него под самым носом тонны отборной «дури». В своё время, ещё при Януковиче, когда нынешнего главу МВД украинские правоохранители намеревались отправить за решётку по тяжкому обвинению, и Авакову пришлось в этой связи спешно бежать за границу, чтобы не угодить в тюрьму, сообщалось, что де он – наркоман. Об этом, в частности, проговаривался земляк и давний знакомый министра, харьковский мэр Геннадий Кернес. Об этом же не раз заявлял и враг Авакова Михаил Саакашвили. А в апреле 2014 года в аэропорту Франкфурта-на-Майне охранники не пропускали Авакова на борт самолёта – якобы он был пьян в стельку. Но экспертиза не выявила алкогольного опьянения, хотя пассажир явно был не в себе. Наркотики? Накануне ТАСС процитировало украинского министра: «Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркотических препаратов. Каннабис – 2 тонны, героин – 1100 кг, кокаин – 1000 кг, амфетамин – 400 кг, гашиш – 300 кг». И эти запасы Аваков предлагал главе Минфина Оксане Маркаровой продать в Россию. Не уточняя, по каким каналам и с какой, собственно, целью.

Примечателен уже сам факт, что глава МВД Украины вторично вознамерился наводнить российский подпольный рынок наркотиков за счёт хранящихся у него запасов. И как-то непохоже, что Аваков так шутит. Всё-таки шутка, произнесённая дважды, не смешна априори. Поговаривают, что Аваков и рад был бы устроить в России провокацию с крупной партией наркотиков, но не рискует провернуть столь грязное дельце без соответствующих санкций. Так что едва ли Аваков случайно упомянул о наркотиках, выступая перед депутатами – скорее всего, он подспудно ставил им задачу. Мол, кому надо, тот поймёт.