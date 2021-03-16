Министр туризма Турции назвал сроки снятия ограничений для отдыхающих

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал условия и сроки отмены ограничений для туристов, введённых в марте 2021 года.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал условия, при которых суровые требования для туристов при въезде в страну могут отменить.

С 15 марта всем иностранцам, въезжающим в Турцию, необходимо получать электронный "код здоровья" (HES code), который выдаётся при заполнении электронной анкеты. Также необходимо предъявлять действующий ПЦР-тест об отсутствии коронавируса.

Власти Турции могут ослабить введённые ограничения после 15 апреля при выполнении двух условий, отметил в интервью "Би-би-си One" министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

В первую очередь, это может произойти, если в Турции будет наблюдаться положительная динамика по заболеваемости COVID-19, то есть снижение уровня заразившихся вирусом.

"Если мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев", - пояснил министр.

Второй причиной ослабить требования к туристам станет ситуация с вакцинацией против коронавируса в тех странах, откуда приедут отдыхающие, отметил министр. По словам Эрсоя, в самой Турции к концу апреля планируется привить от коронавируса до 60 млн граждан.