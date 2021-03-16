|
Министр туризма Турции назвал сроки снятия ограничений для отдыхающих
16 марта 2021, 16:55 • 60 • В мире
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал условия и сроки отмены ограничений для туристов, введённых в марте 2021 года.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал условия, при которых суровые требования для туристов при въезде в страну могут отменить.
С 15 марта всем иностранцам, въезжающим в Турцию, необходимо получать электронный "код здоровья" (HES code), который выдаётся при заполнении электронной анкеты. Также необходимо предъявлять действующий ПЦР-тест об отсутствии коронавируса.
Власти Турции могут ослабить введённые ограничения после 15 апреля при выполнении двух условий, отметил в интервью "Би-би-си One" министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
В первую очередь, это может произойти, если в Турции будет наблюдаться положительная динамика по заболеваемости COVID-19, то есть снижение уровня заразившихся вирусом.
"Если мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев", - пояснил министр.
Второй причиной ослабить требования к туристам станет ситуация с вакцинацией против коронавируса в тех странах, откуда приедут отдыхающие, отметил министр. По словам Эрсоя, в самой Турции к концу апреля планируется привить от коронавируса до 60 млн граждан.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 марта 2021, 05:05
|
12 марта 2021, 04:45
|
10 марта 2021, 06:55
|
12 марта 2021, 22:10
|
11 марта 2021, 11:15
|
12 марта 2021, 04:45
|
11 марта 2021, 15:00