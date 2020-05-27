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Министр труда не услышал просьб Путина и сделал всё по-своему

27 мая 2020, 23:55  •  80 • Политика
Президент России Владимир Путин в середине мая просил чиновников не сравнивать ситуацию у нас с зарубежными странами. Однако, судя по нынешнему докладу, глава Минтруда Антон Котяков не услышал просьб главы государства.
Ещё в середине мая президент России Владимир Путин призвал чиновников воздержаться от сравнения ситуации внутри страны с опытом зарубежных государств. Впрочем, видимо, министр труда и соцзащиты не внял призывам глава гсоударства и в своём текущем докладе всё равно акцентировал внимание на иностранной повестке.
В частности, он заявил, что рост безработицы - общемировой тренд, и ситуация на рынке труда в России лучше, чем в ряде развитых стран.
Тем не менее, добавил Котяков, в третьем квартале произойдёт пик безработицы - "ситуация на рынке труда непростая".
Он отметил, что в качестве безработных официально зарегистрировались порядка 1 млн 917 тысяч человек. При этом по методологии Международной организации труда в конце апреля в стране было 4,3 млн безработных (5,8% от трудоспособного населения).
В числе мер по поддержке граждан, потерявших работу, Котяков заявил, что необходимо втрое поднять минимальное пособие по безработице - до 4,5 тыс. рублей. Правда, по его словам, эта мера должна быть временной – сроком на три месяца.

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