Министр труда не услышал просьб Путина и сделал всё по-своему

Ещё в середине мая президент России Владимир Путин призвал чиновников воздержаться от сравнения ситуации внутри страны с опытом зарубежных государств. Впрочем, видимо, министр труда и соцзащиты не внял призывам глава гсоударства и в своём текущем докладе всё равно акцентировал внимание на иностранной повестке.

В частности, он заявил, что рост безработицы - общемировой тренд, и ситуация на рынке труда в России лучше, чем в ряде развитых стран.

Тем не менее, добавил Котяков, в третьем квартале произойдёт пик безработицы - "ситуация на рынке труда непростая".

Он отметил, что в качестве безработных официально зарегистрировались порядка 1 млн 917 тысяч человек. При этом по методологии Международной организации труда в конце апреля в стране было 4,3 млн безработных (5,8% от трудоспособного населения).

В числе мер по поддержке граждан, потерявших работу, Котяков заявил, что необходимо втрое поднять минимальное пособие по безработице - до 4,5 тыс. рублей. Правда, по его словам, эта мера должна быть временной – сроком на три месяца.