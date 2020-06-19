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Министр Сербии сделал комплимент Лаврову и подарок с глубоким смыслом
19 июня 2020, 00:00 • 76 • Политика
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич преподнёс своему российскому коллеге - главе внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову - подарок с глубоким смыслом. Также в адрес Лаврова прозвучал комплимент.
Напомним, что сегодня Лавров находится в Сербии - там он встретился с президентом Александром Вучичем и главой МИД страны.
"Мой друг и брат Сергей, только никому не говорите, что отмечали 70-летие 21 марта", - сказал Дачич.
Он отметил, что никто не верит в то, что Лаврову 70. "Я бы дал ему 50, наверное", - отметил сербский дипломат.
Дачич рассказал о том, что подготовил особый подарок для Лаврова, и продемонстрировал гитару.
"Я знаю, что он, как и я, любит музыку. Музыка основная часть его жизни", - сказал он, объяснив, что гитара сделана в Сербии "из специального дерева" - "дерева груши".
На гитаре видна надпись: "Моему брату Сергею".
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