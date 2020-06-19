Министр Сербии сделал комплимент Лаврову и подарок с глубоким смыслом

Напомним, что сегодня Лавров находится в Сербии - там он встретился с президентом Александром Вучичем и главой МИД страны.

"Мой друг и брат Сергей, только никому не говорите, что отмечали 70-летие 21 марта", - сказал Дачич.

Он отметил, что никто не верит в то, что Лаврову 70. "Я бы дал ему 50, наверное", - отметил сербский дипломат.

Дачич рассказал о том, что подготовил особый подарок для Лаврова, и продемонстрировал гитару.

"Я знаю, что он, как и я, любит музыку. Музыка основная часть его жизни", - сказал он, объяснив, что гитара сделана в Сербии "из специального дерева" - "дерева груши".

На гитаре видна надпись: "Моему брату Сергею".