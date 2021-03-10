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Министр решился "по-свойски" поговорить с Путиным: "Нас могут опрокинуть"

10 марта 2021, 20:40  •  214 • Политика
Решетников предупредил Путина, что ВТО может "опрокинуть" Дальний Восток России из-за моратория на пошлины.
Министр экономического развития Максим Решетников "по-свойски" предупредил презента России Владимира Путина об опасностях ввода моратория на пошлины на Дальнем Востоке. Это произошло на совещании главы государства с членами правительства.
Решетников считает, что во Всемирной торговой организации (ВТО) не оценят, если в одной части России экспортные пошлины будут действовать, а в другой нет. Это может привести к серьёзным неприятностям, предупредил он.
По поводу моратория на пошлины на Дальнем Востоке - я боюсь, нас тут ВТО не поймёт, и просто опрокинут нас,
- сказал глава Минэкономразвития.
В качестве альтернативы мораторию на пошлины министр предложил поддержать сельхозпроизводителей Дальнего Востока при помощи субсидий и компенсаций.

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