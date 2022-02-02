Министр против Путина. Как работают "окна Овертона" в России • 57 • Политика Главная беда России по-прежнему начинается на "д", но это давно уже не дураки и не дороги, а демография. Мы постепенно вымираем, нас замещают мигрантами. Государство многое делает для поддержки семьи, но этих усилий пока не хватает. Но оказывается, что есть у нас ведомства, которые считают защиту семейных ценностей "не соответствующей нормам законодательства". Царьград разобрался в ситуации с Женевской декларацией о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Три страницы воздуха Международная жизнь полна документов. Как кто-нибудь с кем-нибудь встретился – почти непременно что-нибудь да подпишут. И хотя большинство этих договорённостей не стоят и того объёма, который занимают на интернет-серверах, факты подписания всё же накладывают определённые обязанности, если не юридические, то хотя бы моральные: "Скажи мне, под чем ты подписался, и я скажу, кто ты". Летом 2020 года шесть государств подготовили документ, подписаться под которым – прямая обязанность любой страны, придерживающейся нормальных, здоровых ценностей. Он носит длинное название "Женевская декларация на основе консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи", но сама декларация невелика – это небольшой трёхстраничный документ, а без сносок на другие декларации ООН уместился бы и на двух страничках. "Но эта книжка небольшая томов премногих тяжелей". Глава Общества ортодоксальных врачей сербский хирург Неманья Зарич называет декларацию "невероятным глотком свежего воздуха посреди облака антисемейных международных решений, которые обрушились на нас в этом веке". А теперь самое удивительное: декларацию подписали более 40 стран мира, но России среди них нет. И мы точно знаем, кто в этом виноват. "Ребёнок нуждается в заботе до рождения" Это крайне необычный для нашего времени международный документ. Сейчас обычно подписывают договоры, декларации, конвенции совершенно другого содержания: расширяющие границы возможного, отрицающие привычное и традиционное, запрещающие обыденное и прославляющие чудовищное… А тут – практически гимн здравому смыслу. Вот ключевой пункт документа. Со ссылками на постановления Генеральной ассамблеи ООН подписавшиеся стороны декларируют: … Подчеркиваем, что "в любом случае аборт не следует поощрять как один из методов планирования семьи" и что "любые меры или изменения в отношении абортов в рамках системы здравоохранения можно осуществлять на национальном или местном уровне лишь в соответствии с национальным законодательством"; подтверждаем, что "ребёнок… нуждается в специальной охране и заботе… как до, так и после рождения, и то, что особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей", исходя из лучших интересов ребёнка. Сильно сказано! Инициаторами создания и подписания декларации стали шесть очень разных стран – Бразилия, Венгрия, Египет, Индонезия, США и Уганда. Да-да, Соединённые Штаты Америки, но не нынешняя ультралиберальная держава, а старые добрые США Дональда Трампа. Увы, одним из первых распоряжений президента Байдена был выход из Женевской декларации. Более того, после этого русский текст документа исчез с официального сайта Министерства здравоохранения и социальных служб США. Осталась лишь сохранённая копия в поисковом кеше. В Женеве, кстати, для подписания никто не собирался – просто там должна была состояться сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 2020 года, и хотя её по ковидным причинам отменили, онлайн-мероприятие тоже назвали "женевским". Сейчас под декларацией стоит более 40 подписей. России среди них нет. Почему? МИД не видит проблем, Минздрав "за" Присоединением России к международным организациям и подписанием документов ведает у нас, понятно, Министерство иностранных дел. На соответствующий запрос Нины Жуковой (Международная общественная организация "Союз православных женщин") от 03.06.2021 №6493/ДМО в министерстве ответили вполне доброжелательно: Проработка вопроса прямых правовых и политических препятствий для нашего присоединения к декларации не выявила. Женевская декларация соответствует принципам, продвигаемым Россией на международной арене, – о защите традиционных семейных ценностей, равенстве прав и возможностей мужчин и женщин, обеспечении доступа к первичной медицинской помощи для всех категорий населения … в 2020 г. Россия воздержалась от присоединения к указанному документу, поскольку соответствующее приглашение было получено лишь незадолго до церемонии подписания и в разработке инициативы мы не участвовали. Также в ответе сформулировано, что цель декларации – борьба с "ультралиберальными подходами в вопросах здравоохранения, обеспечения прав человека, планирования семьи". Упомянув о неоднозначном восприятии в обществе некоторых положений документа, МИД предложил активистам обратиться в Минздрав и Минтрудсоцзащиты для получения отзывов этих министерств. Запрос в Минздрав остался без прямого ответа, зато в МИД, по сведениям нашего источника, Минздрав прислал положительный ответ. О ком заботится Минтруд? Дело, таким образом, осталось за малым – согласием Министерства труда и социальной защиты. И тут ведомство Антона Котякова вступило в игру на совершенно неожиданной стороне: Декларация содержит положения, ограничивающие права женщины на искусственное прерывание беременности, что не соответствует нормам российского законодательства. В декларации отмечается, что государства не несут каких-либо обязательств по финансированию или оказанию содействия искусственному прерыванию беременности и не гарантируют доступ к достижениям в области здравоохранения в части искусственного прерывания беременности. Из этого делается вывод: "Предложение о присоединении российской стороны к декларации не может быть поддержано, однако в связи с тем, что часть положений указанного документа относится к компетенции Минздрава России, рекомендуем Вам обратиться в указанное ведомство по данному вопросу". Это, к сожалению, случай так называемой невнимательности. Никакого ограничения прав на "искусственное прерывание беременности", как многословно чиновники называют аборт, в Женевской декларации нет. А вот что есть: Мы, в качестве представителей своих суверенных государств, основываясь на взаимной дружбе и уважении, настоящим заявляем о своей приверженности сотрудничеству, нацеленному на то, чтобы: … подтвердить отсутствие международного права на аборт, равно как и каких-либо международных обязательств со стороны государств на финансирование или оказание содействия искусственному прерыванию беременности в соответствии с давно сложившимся международным консенсусом по поводу того, что каждое государство обладает суверенным правом на реализацию программ и принятие действий в соответствии со своим законодательством и регламентами… Переводим на общепонятный язык: ни одно государство не может быть принуждено международным сообществом к оплате абортов из бюджета – решение этого вопроса является суверенным правом каждого государства. Никто никому ничего не запрещает. А значит, и оснований для неприсоединения России не существует – хотя, по совести, их не существовало бы и при более жёстких формулировках. Заместители председателя Государственной думы Пётр Толстой и Анна Кузнецова. Фото предоставлено пресс-службой нижней палаты парламента / АГН "Москва" Кадыров обратился с призывом к странам, "приютившим" Янгулбаевых Между тем эти формулировки звучат на очень высоком уровне. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой не только прямо декларировал необходимость подписания Женевской декларации… Россия должна присоединиться к Женевскому консенсусу, в котором утверждается, что аборт не является средством планирования семьи, семья является основой государства. Я думаю, что мы это сделаем. … но и ещё до появления этой декларации формулировал её основную мысль: Я в любом случае не сторонник того, чтобы государство из собранных с таким трудом налогов оплачивало убийство детей. Это всё равно, безусловно, сложная медицинская операция, если человек на это идёт, он должен на это идти сознательно и тоже чем-то жертвовать, например, оплачивать эту операцию, но не делать её бесплатно. Узнав о сложившейся ситуации, Царьград направил в Минтрудсоцзащиты запрос о причинах такой точки зрения и шансах на её изменение. Уже на следующий день автору этих строк позвонил сотрудник пресс-службы, уточнил, когда планируется выход материала, и пообещал до этого момента подготовить ответ. В указанные сроки ответ не поступил, мы подождали ещё, но воз всё там же. В силу части 2 статьи 40 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" запрашиваемая информация должна быть предоставлена в семидневный срок – однако этого не произошло. Судя по всему, старый чиновничий принцип "Молчание – золото" оказался сильнее обязанности отвечать на законные запросы журналистов. Население вырастет. Но как? Тем временем русская Россия вымирает. Демографическая статистика, печальная ещё до пандемии (вернее, до ограничения медицинской помощи из-за пандемии), сейчас выглядит совсем страшно. Так, в 2020 году гражданки России сделали порядка 630 тысяч абортов. При этом естественная убыль населения в том же году – 688,7 тысячи. Для сравнения: численность населения города Ульяновска – 628 тысяч человек. В 2019 году в России было сделано около 523 тысяч искусственных прерываний беременности при естественной убыли населения 316 тысяч. Похожие соотношения цифр наблюдались и ранее. А всего с 1991 года в нашей стране сделано более 43 млн абортов. Если бы эти дети остались жить, никакой национальный проект "Демография" не потребовался бы. А самое страшное, что этот проект пока что не работает – и не факт, что заработает, хотя денег на поддержку семьи выделяется очень много. Прогноз портала Countrymeters для России на 2022 год по-своему оптимистичен: Рождаемость: в среднем 5085 детей в день (211,87 в час)

Смертность: в среднем 5545 человека в день (231,04 в час)

Миграционный прирост населения: в среднем 624 человека в день (26,00 в час) Как видим, нам обещают даже небольшой плюс, около 7 человек в час. Но это будет достигнуто только за счёт замены коренного населения приезжим. Ранее автор этих строк прогнозировал, что доля русского населения в России опустится ниже 50% к 2060 году, но теперь, после ковидного ускорения, склонен полагать, что это случится раньше. Если ничего не менять. Всё можно изменить В СФ предложили отзывать гражданство за оборот суррогатного алкоголя К счастью, необходимость изменений понимаем не только мы. Президент России Владимир Путин не раз называл улучшение демографии "высшим национальным приоритетом". Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС), возглавляемый Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, создал "Стратегию народосбережения до 2050 года". 114 пунктов этого тщательно проработанного документа содержат пошаговое решение базовой задачи – к 2050 году довести число жителей России до 160 миллионов человек без "русскозамещения". Заместитель главы Собора Константин Малофеев назвал главные пункты принятого плана: К 2050 году не менее 30 миллионов семей должны проживать в собственных односемейных загородных домах , а также в малых и средних городах с численностью до 100 тысяч жителей.

, а также в малых и средних городах с численностью до 100 тысяч жителей. Размер выделяемого семье под застройку земельного участка должен зависеть от региона, но не должен быть меньше одного гектара на семью .

. После рождения в семье четвёртого и последующего ребёнка остаток по ипотеке, выданной на возведение загородного дома, должен погашаться автоматически . Дом становится бесплатным для семьи.

. Дом становится бесплатным для семьи. Работодателей многодетных отцов следует освобождать от уплаты взносов в Фонд социального страхования , таким образом, глава семейства гарантированно будет в лучшем положении – в нём будут заинтересованы на рабочем месте.

, таким образом, глава семейства гарантированно будет в лучшем положении – в нём будут заинтересованы на рабочем месте. Матерям следует платить заработную плату за воспитание детей. И это не будет пособием. Это вознаграждение, ведь мать растит будущее своей страны. Понятно, что Минфин против стратегии – он всегда против любых трат, ибо не обучен или не намерен планировать на тридцать лет вперёд. Но почему Министерство труда и социальной защиты не даёт сделать даже маленький шажок к реализации русской мечты? Что с того? Нина Борисовна Жукова, сопредседатель правления Международной общественной организации "Союз православных женщин", объяснила Царьграду, почему нам всем необходимо бороться за подписание Женевской декларации: Россия, подписав декларацию и продолжив её поддержку на международном уровне в качестве декларативного документа "мягкого права", может de facto занять оставленное США место ведущей страны в коалиции государств, публично поддерживающих традиционную позицию в области международного права, согласно которой аборт не является особым международно признанным "правом человека", а семья признаётся естественной основой общества и подлежит государственной защите. Этот шаг создал бы новые возможности по защите традиционных позиций в области международного права в сфере защиты прав человека, а также традиционных духовно-нравственных ценностей как на международном, так и на национальном уровнях, содействуя укреплению международного престижа России среди государств и обществ, поддерживающих традиционные ценности. Подписание данного документа позволит России занять лидирующие позиции среди государств с традиционным укладом и способствовать привлечению новых союзников. Сейчас декларация – точнее, действия под её эгидой – находится в полусонном состоянии. И именно вступление России в круг подписавших могло бы стать мощным пробуждающим толчком. А нашей стране дало бы статус лидера мировой консервативной оппозиции – силы, способной захлопывать те самые ультралиберальные окна Овертона, о которых упоминал МИД. Поэтому мы надеемся, что руководство Министерства труда и социальной защиты вчитается-таки в декларацию – и вынет свои палки из колёс её ратификации. Заранее благодарны. Первый русский канал Царьград. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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