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Министр проигнорировал просьбу Зеленского уйти в отставку

17 мая 2021, 15:00  •  132 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Команда украинского президента выходит из-под контроля
Министр здравоохранения Незалежной Максим Степанов отказался писать заявление об отставке по собственному желанию. Теперь убрать неугодного чиновника с поста будет сложнее.
Недвусмысленное предложение уволиться Зеленский сделал Степанову, а также министру экономики Игорю Петрашко и министру инфраструктуры Владиславу Криклию в пятницу, 14 мая. Петрашко и Криклий взяли под козырек, а вот Степанов попросил время до вечера. Однако к концу рабочего дня заявление от министра так и не легло на стол премьера Незалежной. В результате Денису Шмыгалю пришлось вносить в Раду представление на отставку Степанова от своего имени, сообщает "РБК-Украина".
По данным издания, Степнов догадывался, что его хотят "слить", чтобы сделать виновным в провальной кампании по борьбе с коронавирусом и вакцинации.
"Как только начались разговоры о возможной отставке, Степанов стал активно налаживать мосты и "задабривать" депутатов из разных лагерей, чтобы удержаться на своем посту",
– рассказал источник. В итоге министр заручился поддержкой не только "Батькивщины" Юлии Тимошенко, но и некоторых представителей пропрезидентской фракции "Слуга народа". Так что убрать теперь Степанова с поста министра здравоохранения будет сложнее, и в кабмине будет человек, не желающий подчиняться приказам сверху.
Ранее Степанов заявлял, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет разрешена к применению на Украине ни при каких обстоятельствах. Лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который предварительно договорился о производстве российского препарата на территории Незалежной, на днях обвинили в госизмене. Впрочем, эксперты полагают, что дело против оппозиционера Зеленский затеял с далеко идущими целями.

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