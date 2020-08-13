Министр пожалел выстроившихся строем белорусских медиков: "Кровожадная картинка не получилась"

В белорусских пабликах в среду, 12 августа, стали сообщать, что медики в Минске вышли на стихийный протест против насилия на акциях. В частности, несколько десятков человек в белых халатах выстроились возле здания местного медуниверситета.

На инцидент отреагировал глава местного Минздрава Владимир Караник. Он отметил, что заявленная как стихийная акция в действительности чётко срежиссирована.

Возможно, допустил он, кто-то пришёл на акцию с добрыми намерениями, но их просто использовали. "Наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас, увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка", - посетовал Караник.

Он добавил, что, несмотря на сценку, разыгранную организаторами, "цветная и кровожадная картинка не получилась".

Напомним, что после выборов в Белоруссии в Минске и ряде городов страны прошло несколько массовых акций протеста.