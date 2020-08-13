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Министр пожалел выстроившихся строем белорусских медиков: "Кровожадная картинка не получилась"
13 августа 2020, 20:30 • 46 • В мире
Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник считает срежиссированной акцию протеста медиков в Минске. Он отметил, что ему грустно наблюдать, как чётко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков. По его словам, у организаторов провокации "цветная и кровожадная картинка не получилась".
В белорусских пабликах в среду, 12 августа, стали сообщать, что медики в Минске вышли на стихийный протест против насилия на акциях. В частности, несколько десятков человек в белых халатах выстроились возле здания местного медуниверситета.
На инцидент отреагировал глава местного Минздрава Владимир Караник. Он отметил, что заявленная как стихийная акция в действительности чётко срежиссирована.
Возможно, допустил он, кто-то пришёл на акцию с добрыми намерениями, но их просто использовали. "Наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас, увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка", - посетовал Караник.
Он добавил, что, несмотря на сценку, разыгранную организаторами, "цветная и кровожадная картинка не получилась".
Напомним, что после выборов в Белоруссии в Минске и ряде городов страны прошло несколько массовых акций протеста.
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