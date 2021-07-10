Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афгани...
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
Главная / В мире

Министр повторил совет Гейтса и получил жесткий отпор. Пришлось отнекиваться

10 июля 2021, 05:10  •  78 • В мире
Испанскому министру Альберто Гарсону пришлось объясняться за свой призыв к гражданам есть меньше мяса. Ранее с такими рекомендациями выступал миллиардер Билл Гейтс, который считает, что в будущем человечеству стоит и вовсе перейти на потребление искусственного мяса.
Испанцы устроили настоящий бунт после призывов министра потребления Альберто Гарсона есть меньше мяса. Чиновник заявил, что потребление мяса не только укрепит здоровье, но и поможет спасти планету от глобального потепления.
По сути, министр повторил рекомендацию Гейтса, который заявлял, что людям в будущем стоит отказаться от употребления говядины и перейти на искусственное мясо.
"Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину, - заявил миллиардер. -К разнице вкусов можно привыкнуть".
Но в Испании к такому явно оказались не готовы. Министру, повторившему рекомендацию по мясу, популярно объяснили, в чем он неправ.
Так, министр сельского хозяйства Испании Луис Парнас подчеркнул, что местные животноводы заслуживают уважения, а сама отрасль дает гражданам миллионы рабочих мест. Премьер Испании Педро Санчес в беседе с журналистами заявил, что перед идеально приготовленным стейком он не в силах устоять.
Кроме того, свое слово озвучили и работники мясной промышленности. Они составили открытое письмо, где осудили "безответственное" заявление министра.
Под таким напором чиновник не устоял. Гарсон сделал посыл менее категоричным. Уточнив, что никого не принуждал перестать есть мясо, а лишь порекомендовал соблюдать норму от 200 до 500 граммов в неделю.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






78
Источник
Похожие новости
09 июля 2021, 19:05
Без истерии и военных сводок: Идею Поповой привить всех разбили двумя примерами
09 июля 2021, 22:40
«Мы привыкли работать в условиях санкций»: США внесли в чёрный список три физлица и три компании из России
09 июля 2021, 23:40
Зеленский расскажет Меркель об "опасности" газовой трубы
09 июля 2021, 23:35
«Пришло время продемонстрировать, что такое солидарность»: статья Генсека ООН к встрече министров финансов стран G20
10 июля 2021, 01:30
Украинцы спасаются от голода лесными рейдами в Белоруссию
10 июля 2021, 00:30
«Множество факторов нестабильности»: как будет развиваться ситуация в Афганистане после вывода американского контингента
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2021, 01:30
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
10 июля 2021, 01:30
От русской подлодки в Средиземном море ВМС Британии "отгородились" буями - ...
10 июля 2021, 01:30
Украинцы спасаются от голода лесными рейдами в Белоруссию
10 июля 2021, 00:30
«Множество факторов нестабильности»: как будет развиваться ситуация в Афганистане пос...
10 июля 2021, 03:20
Эксперт о "стадии торга" Украины: Меркель не спасёт Зеленского от "Сев...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2021, 00:40
Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём
07 июля 2021, 08:25
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану
08 июля 2021, 07:20
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинили во всём президента
03 июля 2021, 15:30
На уничтожение Крымского моста - $40 млн: Defense рассекретил разработку
06 июля 2021, 02:10
Президент Литвы шлёт ультиматумы
04 июля 2021, 16:15
Предлагается сдать американцам «наземную авиационную инфраструктуру» Украины
09 июля 2021, 02:35
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.