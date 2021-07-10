Министр повторил совет Гейтса и получил жесткий отпор. Пришлось отнекиваться

Испанскому министру Альберто Гарсону пришлось объясняться за свой призыв к гражданам есть меньше мяса. Ранее с такими рекомендациями выступал миллиардер Билл Гейтс, который считает, что в будущем человечеству стоит и вовсе перейти на потребление искусственного мяса.

Испанцы устроили настоящий бунт после призывов министра потребления Альберто Гарсона есть меньше мяса. Чиновник заявил, что потребление мяса не только укрепит здоровье, но и поможет спасти планету от глобального потепления.

По сути, министр повторил рекомендацию Гейтса, который заявлял, что людям в будущем стоит отказаться от употребления говядины и перейти на искусственное мясо.

"Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину, - заявил миллиардер. -К разнице вкусов можно привыкнуть".

Но в Испании к такому явно оказались не готовы. Министру, повторившему рекомендацию по мясу, популярно объяснили, в чем он неправ.

Так, министр сельского хозяйства Испании Луис Парнас подчеркнул, что местные животноводы заслуживают уважения, а сама отрасль дает гражданам миллионы рабочих мест. Премьер Испании Педро Санчес в беседе с журналистами заявил, что перед идеально приготовленным стейком он не в силах устоять.

Кроме того, свое слово озвучили и работники мясной промышленности. Они составили открытое письмо, где осудили "безответственное" заявление министра.

Под таким напором чиновник не устоял. Гарсон сделал посыл менее категоричным. Уточнив, что никого не принуждал перестать есть мясо, а лишь порекомендовал соблюдать норму от 200 до 500 граммов в неделю.