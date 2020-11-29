Министр образования Эстонии: «Русских школ будет меньше»

Министр уверен – русские дети хотят учиться на эстонском языке

В Эстонии назначен новый министр образования и науки – Яак Ааба, который прежде занимал пост министра государственного управления. Свой выбор премьер-министр Эстонии Юри Ратас объяснил тем, что у Яака Ааба был в жизни опыт работы преподавателем и есть большой опыт работы на посту министра.

Накануне назначения, когда только обговаривали кандидатуры на пост министра образования, не скрывалось, что от нового главы Минобразования ожидают «решения» вопроса с русскоязычными школами. «Решение» в данном случае может быть только одно – ликвидация.

«У Яака есть опыт работы как преподавателем, так и руководителем местного самоуправления. Также он был депутатом парламента нескольких созывов, в трёх правительствах занимал министерские посты. Портфель министра образования всегда был для нашей партии одним из самых важных»,

– заявил Ратас на заседании правления Центристской партии, представляя нового министра.

Ааб со своей стороны пообещал наладить образовательный процесс во время пандемии и в случае перехода на дистанционное обучение. И заверил, что будет работать над повышением зарплат учителям.

«Если в бюджете 2021 года не предусмотрено повышение заработной платы учителям, то я буду работать над тем, чтобы вернуться к этому вопросу, когда экономика начнёт восстанавливаться»,

– отметил новый министр образования.

Русскоязычные граждане Эстонии новость о назначении Ааба министром образования встретили настороженно.

По мнению общественного деятеля Леонида Цингиссера, русскоязычному образованию в Эстонии пришёл конец.

«Ааб его похоронит, не моргнув глазом. Не зря Ратас поручает ему самые щепетильные задания. Ааб – непотопляемый универсал, от первого секретаря райкома ВЛКСМ до портфелей министра социальных дел, госуправления и теперь образования. Однако главная его заслуга перед премьером Ратасом – это организация свержения Сависаара, в результате чего Ратас стал председателем партии и до сих пор возглавляет правительство»,

– напомнил Цингиссер.

И уже в одном из первых своих интервью на посту министра Ааб заявил, что большинство русских детей в Эстонии хотят учиться на эстонском, а не на русском языке.

«Русские дети хотят учиться на эстонском больше, чем можно предположить. Это желание видно. Может по регионам это желание разное. Но в Таллинне это точно видно. Но чтобы полностью перевести всех русскоязычных детей на эстонский надо ещё многое сделать, потому что сегодня не хватает ни учителей, ни ресурсов»,

– рассказал глава Минобразования в передаче ETV+ «Интервью недели».

Что касается дальнейшей судьбы русскоязычного образования, то Ааб заверил, что русские школы в Эстонии сохранятся, правда, их будет намного меньше, чем сейчас.

Действительно, зачем они нужны, если все русские дети хотят учиться на эстонском.

Единственный вопрос, который необходимо решить – будут ли русскоязычные школы частными или муниципальными, добавил министр. Забыв уточнить, что частное образование будет недоступно основной массе русскоязычного населения страны.

«К сведению министра многие русские школы перегружены учениками, а классы непомерно большие (в отличие от эстонских школ). Этот говорит о том, что русских школ не «много», а их критически не хватает для обеспечения нормального учебного процесса. Это также говорит и о значимости для детей и их родителей преподавания на родном русском языке»,

– говорится в заявлении НКО «Русская Школа Эстонии».

«РШЭ» напоминает – в ЕС сегодня всё больше следят за соблюдением прав детей национальных меньшинств, а Эстония в это время проводит политику насильственной ассимиляции.