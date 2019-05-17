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Министр обороны Японии рассказал, зачем ему нужна встреча наедине с Шойгу

17 мая 2019, 08:09  •  98 • Политика
Японский глава Минобороны выразил желание провести отдельные переговоры с Шойгу. Он объяснил, для чего это ему необходимо.
Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что хочет провести персональные переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, когда тот прибудет в Токио в рамках встречи глав ведомств в формате "два плюс два". Данный визит запланирован на 30 мая.
"Хотелось бы обсудить с министром Шойгу оборонные связи между Японией и Россией. Важно проводить обмен мнениями в сфере обеспечения безопасности, способствовать укреплению доверия с Россией", - так объяснил Ивая свое желание индивидуальных переговоров с Шойгу.
Накануне в Японии заявили, что хотят заключить с Россией мирный договор в течение эпохи Рейва, название которой трактуется как "эра красоты и гармонии".
В ходе своего выступления на недавней пресс-конференции глава МИД Японии Таро Коно заявил, что "если это было бы возможно, в течение эпохи Рэйва хотелось бы решить две проблемы".
Он уточнил, что это заключение мирного договора с Россией, а также возвращение на родину японских граждан, которых "насильно удерживают" в Северной Корее.

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